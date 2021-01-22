Samsunspor ile Altay 64. randevuya çıkacak

– TFF 1. Lig 2. devre ilk maçında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ve Altay, tarihlerindeki 64. randevuya çıkacaklar.

Bu sezon Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor ve Altay, Pazar günü Samsun’da karşı karşıya gelecek. Daha önce 63 kez birbirlerine rakip olan 2 takımın mücadelelerinde Samsunspor’un 21, Altay’ın ise 27 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında oynanan 15 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puanla 3. sırada bitirirken, Altay ise 32 puanla hemen Samsunspor’un arkasında 4. sırada devreyi tamamlamıştı. 2 takım daha önce Samsun'da toplam 29 kez karşı karşıya geldi. Samsun’da oynanan maçlarda galibiyet sayısında ev sahibi takımın yarı yarıya üstünlüğü bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar Samsun’da 14 maç kazanırken, Altay ise 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Samsun’da oynanan 8 maçta ise 2 takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Altay ve Samsunspor, 24 Ocak Pazar günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda 64. randevuya çıkarak, kozlarını paylaşacaklar.

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