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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi

İHA

Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte böbrek taşı sorunun açık ameliyat yerine kapalı yöntem ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.
Birçok insanın sancılı bir dönem geçirmesine neden olan böbrek taşı rahatsızlığı, gelişen teknoloji ile birlikte açık ameliyatın yerine kapalı yöntemler ile de tedavi edilebiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Opr. Dr. Ahmet Gençbay, gelişen tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Gelişen kapalı tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Ahmet Gençbay, “Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıktı. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az zarar vererek maksimum taşsızlık sağlamaktır. Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak perkütan nefrolitotomi (PCNL), retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) ya da vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metotla tedavi edilmektedir” dedi.
Tedavilerin uygulama yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Gençbay, “Hastaların doğal anatomik boşluklarını kullanarak herhangi bir kesme veya delme işlemi yapmadan böbreğe ulaşıp, taşları lazer enerjisiyle kırıyoruz. Taşları kum taneciklerine dönüştürüyoruz. Kendiliğinden rahatça düşebilecek 3 milim ve altındaki büyüklüklere kadar parçalıyoruz. Bazı hastalara ameliyatın durumuna ve taşın büyüklüğüne bağlı olarak stent konulabilir. Ki bu stent sayesinde hastalar taşlarını rahatlıkla dökebiliyor. Ertesi gün hasta taburcu olup normal hayatına dönüyor. Ameliyattan sonraki dönemde ağrı oldukça az oluyor. RIRS düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ürolojide kullanımını hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu tekniğin önemli bir avantajı da, böbreğinde doğuştan anomali (rotasyon anomalisi, at nalı böbrek, kalisiel divertikül gibi) olanlarda, obezlerdeşişmanlarda, çocuklarda, her iki böbreğinde taş olanlarda ve kanama bozukluğu olan hastalara da rahatlıkla uygulanabilmesidir” diye konuştu.
Geleneksel böbrek taşı cerrahisine göre avantajlarını da dile getiren Gençbay, şunları söyledi:
“Yeni nesil fleksibl (kıvrılabilir) üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile RIRS, taş tedavisinde önemli bir alternatif haline geldi. Günümüzde açık cerrahiye, PCNL gereksinim duyulmadan RIRS ile özellikle böbrek taşları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Endoskopik taş cerrahisindeki deneyim ile böbrek içindeki 3 santimetreye kadar olan taşlarda veya bazı özel endikasyonlarda daha büyük boyutlu taşlarda böbreğe karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından girerek kıvrılabilen teleskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizlenebilmektedir.”

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