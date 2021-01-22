Samsun'da DEAŞ operasyonuna 14 gözaltı

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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10'u Irak, 4'ü Suriye uyruklu 14 şüpheli; sorguları yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2021-01-22 12:49:31



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