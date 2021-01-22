Pazarlar ateş pahası

Samsun’da halk pazarlarında sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala halk pazarları boş kaldı. Ağabali Caddesi üzerine kurulan halk pazarında vatandaşlar özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakındı. Fiyatlardan dolayı vatandaşlardan çok şikâyet aldıklarını belirten pazarcılar, tarladaki fiyatın pazara yüksek yansıdığını söyledi.



“Artık insanlar kilo ile değil tane tane almaya başladı”

Pazarda 5 TL altından ürün bulmanın çok zor olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı Yüksel Kınalı, “Pazarda yoğunluk yok. Fiyatlar yüksek olduğu için müşteriler şikâyet ediyor. Artık insanlar kilo ile değil tane tane almaya başladı. Biz de ürün satmakta zorlanıyoruz. Pazarda 5 TL altında ürün yok. Her şey 5 TL, 8 TL, 10 TL bu da müşterinin alım gücünü düşürüyor. Alıcı olmamasına rağmen fiyatlar yüksek. Fiyatlar makul olsa, müşteri pazara daha çok gelir” dedi.

Samsun’un en hareketli halk pazarı olan Modern Halk Pazarı'nda fiyatlar kilo bazında patlıcan 6 TL, biber 7 TL, patates 2 TL, soğan 2 TL, portakal 5 TL, elma 5 TL, ayva ve nar 8 TL, çilek 15 TL ve mandalina 6 TL’den alıcı buluyor.

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