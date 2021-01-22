13 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu

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Samsun'da 13 yaşındaki bir çocuk tüfekle kendini vurarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki K.O. girdiği bunalım sonucu evlerinde bulunan babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle kendini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan ve Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan K.O., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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