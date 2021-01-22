İlkadım'dan kişisel veri semineri

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İlkadım Belediyesi tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)" konusunda hizmet içi eğitim semineri yapıldı.

İlkadım Belediyesi birim yöneticilerine yönelik düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi”nde Ayçin Çakıcı, Av. Yavuzhan Trak ve Gülhan Coşkun tarafından sunum yapıldı. Sunumlarda kişisel veriye ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Av. Yavuzhan Trak ve Gülhan Coşkun farklı kurumlarda gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler aktardı.

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