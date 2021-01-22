Samsun'da 21 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 21 bin 420 adet sentetik ecza ele geçirilirken olayla ilgili 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgiler doğrultusunda bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 21 bin 420 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.