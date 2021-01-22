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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık

İHA

"Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık

Samsun'da bir kişi, 'pandemiden dolayı devletin yardım yaptığı' bahanesiyle 2 bin 230 lira dolandırıldı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin İkizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.(25), sosyal medyadan arkadaş olduğu C.K.(30) adlı kadının tuzağına düştü. 'Devletin pandemi dolayısıyla para yardımında bulunduğunu, 2 bin 230 lira para vermesi halinde bu yardım parasını alacağını' iddia eden C.K.'ye inanan E.S., parayı ona ulaştırdı.
E.S. kendisine para gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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