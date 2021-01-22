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AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk karnelerini Başkan Deveci’den aldı

İHA

AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk karnelerini Başkan Deveci’den aldı

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’nda ilk karne heyecanı yaşandı. AtaÇocuklu miniklere eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte karnelerini veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “AtaÇocuk’ta eğitim sadece karneden karneye değil, ailelerle, velilerle ilişkilerle devam ediyor. Çocukların arkadaşlarıyla ilişkileri, eğitim başarıları, çocuk aile ilişkilerini, hepsini takip ediyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin göreve gelmeden önce kent sakinlerine sözünü verdiği ve ilk şubesi geçen yıl hizmete giren AtaÇocuk Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler ilk karne heyecanı yaşadı. Ağustos 2020’de ilk ders zilinin çaldığı AtaÇocuk Anaokulu’nda 20202021 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. 36 yaş arası çocukların yararlanabildiği AtaÇocuk’un ilk öğrencileri için dil, sanat, drama, matematik, fen, müzik, okuma yazmaya hazırlık, alan gezileri, hareket ve oyun etkinliği başlıklarında gelişim raporları hazırlandı. Her bir veli için özel olarak hazırlanan mektuplar ve küçük hediyeler, karne gününde Başkan Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci tarafından AtaÇocuklu miniklere verildi. 60 çocuğun karne heyecanına ortak olan Başkan Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci sınıfları tek tek dolaşarak öğrencileri tebrik etti. AtaÇocuklu miniklerle İngilizce diyalog kuran Av. Gülay Deveci, miniklerin altı aylık eğitim yaşamlarında yabancı dil konusunda kaydettikleri gelişimin mutluluk verici olduğunu söyledi. Pandemi döneminde eğitimin zor koşullarda devam ettiğini vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ne yazık ki bu sene hem okul öncesi dönemindeki çocuklar hem de diğer branşlardaki çocuklar için zor geçiyor. Arkadaşlıklarını, kardeşliklerini cıvıl cıvıl okul bahçesinde ve arkadaşlarıyla kaynaşarak okuma fırsatından önemli bir bölümü mahrum ama bizim çocuklarımız öyle değil. Sayıları azaltılmış da olsa yine birlikteler. Çocukluklarını yaşayabiliyorlar, öğretmenleri ile şakalaşabiliyorlar” diye konuştu.

“Eğitim odaklıyız, kâr amacı gütmüyoruz”
AtaÇocuk’ta interaktif bir eğitim sistemi uygulandığına dikkat çeken Başkan Deveci, “Biz de bu dönemin sonunda onların bu sevinçli gününde; çocukların davranışlarını, eğitimdeki başarılarını ve gelişim durumlarını bir karneyle hem onları sevindirerek hem de aileye çocuklarının bizim eğitim alanlarındaki başarılarına ilişkin bir rapor sunarak taçlandırıyoruz. Zaten bu karneler temsili. Biz eğitimimizi sadece karneden karneye değil, ailelerle velilerle ilişkilerimizi sürekli devam ettiriyoruz. Çocukların arkadaşlarıyla ilişkileri, eğitim başarıları, çocuk aile ilişkileri hepsini takip ediyoruz. Aileler de burada çocuklarının uyumunu, başarısını takip edebiliyorlar, izleyebiliyorlar. İnteraktif bir eğitim sistemi var burada. Burası AtaÇocuk Anaokulu, Atakum Belediyesi’nin ilk açtığı ilk göz ağrısı olan ve başarıyla, iddiayla sürdürdüğü anaokulu. Diğer kreşlerle rekabete girmiyoruz. Biz eğitim odaklıyız. Kâr amacı gütmüyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm kreşlere örnek olmak istiyoruz”
AtaÇocuk’un ikinci şubesinin Yenimahalle’de açılacağını belirten Başkan Cemil Deveci, “Bunun dışında Yenimahalle’de yeni bir anaokulu daha açacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Böylelikle her mahalleye ya da iki mahalleyi birleştirerek, hem daha akademik, daha verimli, daha üretken hem de diğer anaokulları ve kreşlere örnek olabilecek bir eğitim kulvarı açmaya çalışıyoruz. Biz onlarla rekabet halinde değiliz. Onlarla rekabet etmiyoruz. Onların başarı grafiğini yükseltmeye çalışıyoruz. Hem bizim eğitimcilerimiz onlarla işbirliği yaparak onların başarılarının artırılmasına destek olacak hem de üzerine eğitim yuvası kimliğini koruyarak çıtayı yüksekte tutacağız. Öyle bir amacımız var. Eğer böyle olursa çocuklarımızı okula daha iyi hazırlamış oluruz. Daha başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilirler. Çocukluklarını iyi yaşadıkları için eğitim hayatındaki ilişkileri daha sağlam daha sağlıklı olabilir. Atakum Belediyesi’nin görevlerinden bir tanesi de bu. Ben eğitimi çok önemsiyorum. Eğitim hayatının her alanında Atakum Belediyesi’nin eli çocuklarımızın, gençlerimizin omzunda. Sadece okul öncesi değil. Atakum, Türkiye’de hiçbir benzeri olmayan şekilde içerisinde 40 bin üniversite öğrencisini barındırıyor. Evet bugün belki yoklar ama yarın geri gelecekler. Burası bir eğitim kenti. Çocuktan gencine kadar herkes bu kente hem katkı sunacak hem eğitim alacak hem de aldığını kente geri verecek. Bu kent böyle bir kent iddiasını taşıyor. Atakum, eğitim kültür ve sanat kenti olacak” ifadelerini kullandı.

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