Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor Samsun'da GETAT, apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor Samsun'da GETAT, apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtıyor

İHA

Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor Samsun'da GETAT, apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtıyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi, içerisinde uygulanan binlerce yıllık tedavi yöntemleri ile şifa dağıtıyor. Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler uzman hekimler tarafından uygulanıyor.
Bünyesinde bulunan apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, korona virüs döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yönetmelikler dahilinde uzman hekimler gözetiminde uygulanan tedavi yöntemleri birçok hastalığa şifa oluyor.
GETAT Merkezi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Öztürk, "GETAT’ta bizim uyguladığımız çok farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemlerin içerisinde mekanik, biyolojik ve psikolojik yöntemler de mevcut. Dolayısıyla birçok alana hitap eden bir metodoloji havuzu. Akupunktur bunlardan birisi. Merkezimizde uyguladığımız sülük tedavisi, bioterapiler içerisinde yer alan apiterapi, larva tedavisi, hacamat kupa yöntemleri, mezoterapi yöntemleri gibi farklı farklı metotlarımız mevcut. Bunların dışında bioterapilere biraz daha detaylı girmek istiyorum çünkü özel ilgi alanım. Mesela apiterapi, özellikle bal arılarının ürettiği bazen kendilerinden de yararlandığımız ürünler var. Arı zehri, bal, polen, propolis gibi bazı maddeler var. Bunları uygun kişilere yönetmelik dahilinde uygulayabiliyoruz. Hirudoterapi dediğimiz sülük uygulaması var, burada da tıbbı sülükleri kullanıyoruz ve yine yönetmelik dahilinde bazı endikasyonlar ve kontrendikasyonları göz önünde bulundurarak uyguladığımız tedaviler bütünü. Bunun dışında yine larva tedavisi dediğimiz bir sinek larvası tedavisi var. Bu da iyileşmek bilmeyen, kronikleşmiş yaralar, yine bir takım dünyada kullanılabilen kozmetik uygulamalar uygulanabilen yöntemler mevcut. Türkiye’de şu an yönetmelik dahilinde sadece kronik yaralar, kapanmayan yaralar üzerinde kullandığımız bir yöntem çeşidi. GETAP merkezi Türkiye’de çok fazla yok. Bu yöntemler genelde bilinmeyen, duyulmayan, bilinse bile yanlış bilinen yöntemler aslında. Biz bunlara tıbbi bir zemin eşliğinde halkımıza kanıta dayalı olarak bu tedavileri uygulamaya başladık. Uygulamaya devam edeceğiz. 2014 yılında bir yönetmeliğimiz çıktı. Bu yönetmelik dahilinde 15 tane metodolojimiz var. Biraz önce saydığım metodolojilerin dışında başka metotlar da var. Bunlar da ileride bizim merkezimizde uygulanacaktır. Vatandaşlar hasta olsun veya olmasın bizden bilgi almak veya uygulama yaptırmak amacıyla 182’yi yani MHRS’yi arayarak bizden randevu alabilir veya direk bize başvuru yapabilir. Bizim burada gün içerisinde ekibimiz zaten kalabalık. 6 tane doktorumuz var. Yardımcı sağlık personelimiz var. Biz kendilerini karşılıyoruz. Gereken her şeyi anlatıyoruz. Hastalara ne uygunsa, ne uygun değilse bunları karşılıklı görüşüp tedaviye başlayabiliyoruz" dedi.

Hacamat tedavisi
Hacamat tedavisi uygulayan Dr. İsmail Şen, "Kupa hacamat uygulamaları bakanlığımızın GETAT uygulamaları kavramları içerisinde yer olmakla beraber yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarihinde kullanılmaktadır. Peygamberimizin Hadisi Şeriflerinde de bildirilen bir uygulamadır. Geleneksel uygulamalar içinde biz sünnet hacamatı da yapmaktayız. Hasta geldiği zaman ilgili yerler kupaları yerleştiriyoruz. Oradaki dolaşımı yetersiz olan kanı bir miktar çekiyoruz ve sonrada o bölgeyi keserek kan akımını artırmaya çalışıyoruz. Hacamatı özellikle kas ağırlarında, migrende, variste, dolaşım bozukluklarında kullanmaktayız" şeklinde konuştu.

Ozon tedavisi
Merkezde uygulanan ozon tedavisi ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Bahadır Yazıcıoğlu, "Ozon tedavi bizim geleneksel tamamlayıcı tedaviler arasında bulunan uygulama merkezimizde de yer alan geleneksel tedavi seçeneklerimizden birisidir. Birkaç uygulama yöntemimiz var. Majör, minör ve lokal olarak torbalama yöntemlerimiz var. Hastanın kanını cam bir tüpe alarak dışarıda ozonlayarak tekrar hastaya geri verdiğimiz uygulama yöntemimiz. Kas ve eklem ağrılarında, fibromiyalji de kullanıyoruz. İmmün sistemi kuvvetlendirmek için kullanıyoruz. Bakanlığımızın yönetmeliğinde tanımladığı sertifikalı hekimler tarafından gözetiminde yapılan uygulamalardan birisidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu "Fiyatlar yüzde 20 oranında düştü, ikinci el otomobil almak için en uygun dönem"
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz ...
Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”
Başkan Yıldız: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”
YEREL HABERLER Başkan Yıldız: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime ...
Sokak ortasında saldırıya uğrayan kardeşler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında saldırıya uğrayan kardeşler ...
Köpeğini ezen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Köpeğini ezen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu
AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk karnelerini Başkan Deveci’den aldı
YEREL HABERLER AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk ...
Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti
"Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER "Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık
Samsun'da 21 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 21 bin 420 adet uyuşturucu hap ele ...
İlkadım'dan kişisel veri semineri
YEREL HABERLER İlkadım'dan kişisel veri semineri
13 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
Huzurevi sakinlerine korona aşısı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine korona aşısı
Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı “Samsun’u hedeflerine üreterek ulaştırabiliriz”
YEREL HABERLER Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı “Samsun’u ...
24 yıl sonra rahat nefes aldı
YEREL HABERLER 24 yıl sonra rahat nefes aldı
Pazarlar ateş pahası
YEREL HABERLER Pazarlar ateş pahası
Başkan Demirtaş: “Kalıcı eser bırakmak önemli”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Kalıcı eser bırakmak önemli”
Samsun'da DEAŞ operasyonuna 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonuna 14 gözaltı
Atakum’da engellilere diş taraması
YEREL HABERLER Atakum’da engellilere diş taraması
Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı
Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi
YEREL HABERLER Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi
Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden ikincisi de bulundu
YEREL HABERLER Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden ...
Samsunspor ile Altay 64. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Altay 64. randevuya çıkacak