Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç Maskeye kolonya sıkma veya yıkama bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç Maskeye kolonya sıkma veya yıkama bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmıyor

İHA

Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç Maskeye kolonya sıkma veya yıkama bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmıyor

Kullanıldıktan sonra kolonya sıkılmış veya yıkanmış maskelerin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan incelemesinde korkutan bir sonuç çıktı. Kolonya sıkmanın veya yıkamanın bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmadığı anlaşıldı.
Türkiye’de aşılama süreci başlamış olsa da maskeler bir süre daha virüse karşı en etkili yöntemlerden biri olarak kullanıyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından, kullanıldıktan sonra kolonya sıkılmış veya yıkanmış maskeler incelendi. İncelemede, kullanılan tıbbi maskelere kolonya sıkmanın veya yıkamanın bakteri oluşumunu engelleyecek bir etki yapmadığı belirlendi.
Korona virüs pandemi sürecinde maske kullanımın ne kadar önemli olduğu bütün bilim camiası tarafından kabul edildi. Doğru kullanıldığı takdirde virüsten koruyan maskeler yanlış kullanıldığı zaman tehlike saçıyor. OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli akademisyenler tarafından yapılan testte, tıbbı maskelere kolonya sıkmak veya yıkamanın bakteri oluşumunu engelleyici bir etkisi olmadığı laboratuvar ortamında gözlemlendi. 1 gün kullanılmış normal maske, kolonya sıkılmış maske ve yıkanmış maskelerin bakteri yoğunluğuna bakıldığı zaman aralarında neredeyse fark olmamasının endişe uyandırıcı olduğu gözler önüne serildi.

“Maskelerinize kolonya veya herhangi bir antiseptik madde döküp sonrasında kullanmayın”
Maskelerin üzerine kolonya veya herhangi bir antiseptik uygulandıktan sonra kullanılmasının bakteri oluşumunu engellemediğini belirten OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, “Duyuyoruz ki insanlar maskeleri tekrar kullanabilmek için çeşitli işlemler uyguluyorlar. Bunlardan bir tanesi de kolonya dökmek olduğunu duyduk. Maskelere kolonya döküldüğü zaman maalesef ki oradaki mikroorganizmaları elimine edemiyorsunuz. Dezenfektanlar ve antiseptik maddeler kullanılması öncesi bir temizlik gerekir, sonrasında uygulayabilirsiniz. Biz yaptığımız çalışmada gördük ki maskenin üzerine kolonya döktükten bir süre sonra örnek aldığımız zaman bakteriler yoğun bir şekilde üreyebilmekte. Bu nedenle maskelerinize kolonya veya herhangi bir antiseptik madde döküp sonrasında kullanmayın. Bu maskeler tek kullanım için uygundur. Islandığı, nemlendiği veya kirlendiğini düşündüğünüz zaman lütfen yenisi ile değiştirin” dedi.

“Tıbbı maskeler yıkanmaya uygun maskeler değildir”
Tıbbı maskelerin yıkanmaya uygun olmadığı ve tekrar tekrar kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çaycı, “Tıbbı maskeler yıkanmaya uygun maskeler değildir. Bunları yıkayarak hem temizleyemezsiniz hem de etkinliklerini azaltmış olursunuz. Maskenin yapısı bozulduğu için koruyuculuğu azalır. Maskeleri tekrar tekrar yıkayıp kullanmayalım. Yıkandığı zaman bile mikroorganizmalar maskenin üzerinde rahatça üreyebilmekte. Herkesin maske kullanımından sıkıldığını biliyoruz ama şu an korona virüs etkinliğine karşı yapabileceğiz tek şey maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Maskelerimiz kirlendiği, ıslandığı ve nemlendiği zaman yenisi ile değiştirelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor Samsun'da GETAT, apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtıyor
YEREL HABERLER Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde ...
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu "Fiyatlar yüzde 20 oranında düştü, ikinci el otomobil almak için en uygun dönem"
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz ...
Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız”
Başkan Yıldız: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”
YEREL HABERLER Başkan Yıldız: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime ...
Sokak ortasında saldırıya uğrayan kardeşler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında saldırıya uğrayan kardeşler ...
Köpeğini ezen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Köpeğini ezen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu
AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk karnelerini Başkan Deveci’den aldı
YEREL HABERLER AtaÇocuk'ta karne heyecanı AtaÇocuklu minikler ilk ...
Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi vatandaş balığa akın etti
"Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER "Pandemi" bahanesiyle dolandırıcılık
Samsun'da 21 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 21 bin 420 adet uyuşturucu hap ele ...
İlkadım'dan kişisel veri semineri
YEREL HABERLER İlkadım'dan kişisel veri semineri
13 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk tüfekle kendini vurdu
Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
Huzurevi sakinlerine korona aşısı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine korona aşısı
Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı “Samsun’u hedeflerine üreterek ulaştırabiliriz”
YEREL HABERLER Başkan Demir’den personele ‘üretim’ mesajı “Samsun’u ...
24 yıl sonra rahat nefes aldı
YEREL HABERLER 24 yıl sonra rahat nefes aldı
Pazarlar ateş pahası
YEREL HABERLER Pazarlar ateş pahası
Başkan Demirtaş: “Kalıcı eser bırakmak önemli”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Kalıcı eser bırakmak önemli”
Samsun'da DEAŞ operasyonuna 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonuna 14 gözaltı
Atakum’da engellilere diş taraması
YEREL HABERLER Atakum’da engellilere diş taraması
Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Bekçiler tarafından uyuşturucu hapla yakalandı
Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi
YEREL HABERLER Böbrek taşına kapalı yöntem ile tedavi
Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden ikincisi de bulundu
YEREL HABERLER Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden ...