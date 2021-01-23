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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mirzahan bebek aylardır ilik bekliyor

İHA

Mirzahan bebek aylardır ilik bekliyor

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisiyle tedavi gören 1 buçuk yaşındaki Muhammed Mirzahan Demir, 5 aydır uygun iliğin bulunmasını bekliyor. İnsanlardan duyarlılık beklediklerini belirten Anne Esra Demir, "Yaşadıklarımız gerçekten zor. 5 aydır hastanedeyiz. Kemoterapi alıyoruz, zor günler geçirdik. Mirzahan sizi bulamaz o daha çok küçük ama siz Mirzahan'ı bulun ve ona umut olun" dedi.
Oğuzhan ve Esra Demir çiftinin ilk bebekleri olan Mirzahan Demir, 5 aydır ilik nakli bekliyor. T hücre tipi ALL olarak isimlendirilen akut lönfeblastik lösemi hastalığıyla mücadele eden Mirzahan Demir için ailesi çağrıda bulundu. Zor günler geçirdiklerini belirten Anne Esra Demir, "Sesimizi herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bu artık bizim hayatımızı etkiliyor. 5 aydır hastanedeyiz ve aradığımız Mirza’nın genetik ikizi bulunamadı. Aradığımız genetik ikizinin bulunması için destek bekliyoruz. Bağışların sisteme geçmesi ve işlenmesi de belli bir süre alıyor. Zaman her geçen gün aleyhimize işliyor. Bir an önce ilik naklinin gerçekleşmesi için Türk Kök havuz sistemi havuzunun genişletilip yeni insanların bağışçı olarak eklenmesi gerekiyor. İnsanlardan ricam, bu durumu anlamak için başınıza gelmesini beklemeyin. Şu an bu hastane köşesinde bekleyen siz veya bir akrabanız da olabilirdi. İnsanların bu hassasiyeti gösterip en yakın Kızılay merkezine giderek 3 tüp kan verip ‘Kök hücre bağışçısı olmak istiyorum’ demeleri yeterli. Eğer uygun bir eşleşme sağlanırsa bizlere umut oluyor. Her katılan kişi için ‘Bilmiyoruz belki de o kişi sensin’ sloganıyla yola çıktık. İnsanlardan duyarlılık bekliyoruz. Yaşadıklarımız gerçekten zor. 5 aydır hastanedeyiz. Kemoterapi alıyoruz, zor günler geçirdik. Bunun çözümü bizim satın alabileceğimiz bir şey değil, kimde olduğunu bilmiyoruz. Tamamen gönüllük esasıyla insanların bağışçı olarak ortak bir havuz sistemine bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. Çocuğumuzun uyumlu donörünü bulmak istiyoruz. Bağışçılardan ricam, çevresindeki kişilere bu işlemin zor bir işlem olmadığını anlatsınlar. Mirzahan sizi bulamaz o daha çok küçük ama siz Mirzahan'ı bulun ve ona umut olun" diye konuştu.

"Bağışçı olacak kişi lösemi hastasının çektiği acıların 5 dakikasını bile yaşamayacak"
Bebeğin babası Oğuzhan Demir ise, "Bağışçı olacak kişi bir lösemi hastasının tüm hayatı boyunca çektiği acıların 5 dakikasını bile çekmeyecek. Şu anda o kim bilmiyoruz ama buradan o kişilere sesleniyorum. Bugünün bağışçısı yarının alıcısı olabilir. Çocuklara bir ışık olun, sizler gibi olsunlar ileride. Biz de ilik nakli neticesinde hastane köşelerindeki bekleyişimizi sonlandırıp sağlıklı bir şekilde hayatımıza dönelim" şeklinde konuştu.

"TürkKök'teki kayıtlarımızın artırılması gerekiyor"
Bebeğin durumuna ve kök hücre bağışının önemine değinen VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, "Mirzahan bebeğe kemik iliği nakli yapmayı planlıyoruz. Donör taramaları devam ediyor. Şu anda halen donör bulamadık. Bu durumda donör havuzunun genişlemesi gerekiyor. Akraba dışı donör havuzumuzun genişlemesi için Türk Kök'teki kayıtlarımızın artırılması gereklidir. Bunun için duyarlı vatandaşlarımız Kızılay'a kan bağışı yapmak için başvurdukları zaman, ‘Kemik iliği vericisi de olmak istiyorum’ derlerse kendilerinden 2 tüp kan alınacak. Bu 2 tüpün analizi ile ortaya çıkan doku grupları Türk Kök kayıt merkezinde kayda geçiyor. Daha sonra sizin doku grubunuz bilgisayarda hastalarla eşleşirse o zaman kemik iliği bağışında bulunmak üzere çağrılıyorsunuz. Bu şekilde hastanın hayatında çok önemli bir değişiklik yapmış oluyorsunuz. Bir canı tekrar hayata kavuşturuyorsunuz. Bu hassasiyeti bizim de göstermemiz son derece önemlidir. Avrupa ülkelerinde oldukça geniş donör havuzları var. Bizim de aynı oranları yakalamamız önemlidir. Türk Kök sisteminde son dönemde özellikle önemli bir havuz oluşmuş durumdadır. Aferez ile kök hücre bağışında bulunmak istiyorsanız, trombosit toplanan cihazla aynı şekilde bağlanıyor. Damarınızdan kan çekiliyor. Kök hücresi ayrılıyor. Kanın geri kalanı size tekrar geri veriliyor. 2 veya 3 saatlik sürede kan alınıp verilerek işlem tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

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