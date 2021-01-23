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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ'lü bilim insanlarının 3 Ar-Ge projesine destek

İHA

OMÜ'lü bilim insanlarının 3 Ar-Ge projesine destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bilim insanlarının yürüttüğü 3 proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kabul edilerek destek almaya hak kazandı.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ArGe Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında desteklenecek Projeler için TAGEM, sunulan 205 projeden 27’si içerikleri ile bütçelerinin uyumluluğu, teknik, format vb. yönlerden gerekli revizyonların yapılması şartıyla kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verilirken OMÜ’den 3 farklı proje de bunlar arasında yer aldı.
TAGEM ArGe Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında, yürütücülüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın yaptığı “Tarım Ürünleri Üretiminde Optimizasyon ve Optimizasyona Dayalı Politika Simülasyon Sisteminin Geliştirilmesi“ konulu proje, yürütücülüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak’ın yaptığı “Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Arttırılması“ konulu proje ve yürütücülüğünü OMÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan’ın yaptığı “Sulama Sistem Malzemelerinde ve Drenaj Panellerinde Kullanılmak Üzere Karadeniz Lif Bitkilerinden Keten, Kenevir ve Isırgan Otu Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi“ konulu proje destek alamaya hak kazandı.

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