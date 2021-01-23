OMÜ'de eğitim revizyonu devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına Bafra İşletme Fakültesi ve Turizm Fakültesi ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu ile bölüm başkanlarının katıldığı ilk toplantıda; Bafra İşletme Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri, ders programı ve yeni bölümlerin açılmasına yönelik içerikler değerlendirildi.



“İlçelerimizde üniversitemize kimlik kazandıracak ve kampüs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlayacağız”

Rektörlükte gerçekleşen toplantıda, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yeni bir eğitim vizyonu oluşturarak ülkenin ve bölgenin geleceğine yön verecek çalışmalar geliştirmek istediklerini vurguladı. Konuşmasında Bafra ilçesinin dezavantajları ve avantajları olduğunu belirten Rektör Ünal, “Üniversite yönetimine geldiğimizde kapsamlı bir strateji değişikliğine giderek eğitim alanında bazı çalışmalar başlattık. Bunlardan en önemlisi ilçelerimizde üniversitemize kimlik kazandıracak ve kampüs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlamak. Böylelikle öğrencilerimizin her ihtiyacını karşılayabilmesini, güvenli ortamda eğitim almasını ve kendilerini buraya ait hissetmesini sağlayacağız. Bunu başardığımızda ilçemizin kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini artıracağız” dedi.

Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu yaptığı sunumda, Fakülte bünyesinde Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak iki bölüm bulunduğunu belirtti. Dekan Mutlu, lisans programlarında, uzman akademisyen kadrosuyla öğrencilere modern ve kaliteli eğitim vermeyi amaçladıklarını söyledi. Genç ve dinamik bir Fakülte olarak uluslararası yükseköğretim standartlarına sahip bir eğitimöğretim kurumu olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Dekan Mutlu, bu doğrultuda, öğrencilerin teorik altyapılarını desteklediklerini ve güçlü sektörel bağlarımızla öğrencilere işyerinde eğitim ve staj imkânı sunduklarının altını çizdi.

Öğleden sonraki ikinci toplantı Turizm Fakültesiyle oldu. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasin Keleş, Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Kaya ve bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ile öğretim üyeleri de uzaktan konferans yöntemiyle katıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, mezun yeterliliği üzerinden sistem revizyonuna gitmek istediklerini vurgulayarak Üniversite olarak ihtiyaçlarımıza göre kendi eğitim sistemimizi kurmak istediklerini belirtti. OMÜ’ye daha başarılı öğrencilerin kazanması için eğitimde ve ArGe çalışmalarında örnek çalışmaları başlatmak istediklerini belirten Rektör Ünal, ilerleyen zamanda eğitim revizyonu strateji belgesi çıkartmayı planladıklarını söyledi.

Program yeterliklerinin istihdam alanının beklentilerine göre güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal, konuşmasında bölümlerde belirlenen yeterliklere göre öğrenci mezun edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca konuşmasında Üniversitenin insanı kaynağı ve fiziki yeterliliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ünal, Üniversite olarak kaynaklarımızı israf etmek değil verimli kullanmak zorunda olduklarını söyledi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun yaptığı sunumda; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi bölümleriyle ilgili genel durumu anlatarak eğitim revizyonunda yapılması gerekenleri ve bölümlerin akademisyen durumunu Rektör Ünal’a aktardı.

Fakültenin çevre ve yerleşme planı hakkında düzenlemeler yaptıklarını anlatan Dekan Uzun, öğrencilerin daha güzel kampüste okumaları için güvenlik ve ulaşım gibi birçok alanda iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekti. Konferans, sempozyum ve panel gibi akademik faaliyetlerin teşvik edildiğini ifade eden Dekan Uzun, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada fakültenin, Türkiye’deki Turizm Fakülteleri arasında 4. sırada yer aldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.