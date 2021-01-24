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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

İHA

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hızla devam ediyor.
Samsun’un atık su sorunu tamamen çözmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı 9 milyon 855 bin euro bedelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. 20 Mayıs 2022 yılında bitirilmesi planlanan tesiste şu ana kadar yapılan işler çerçevesinde 300 mm çaplı atık su iletim hatlarından 270 metre, 500 mm çaplı hattan 795 metre döşendiği, 9 adet menhol imalatının yapıldığı, atık su iletim ve terfi hattı imalatlarının da devam ettiği bildirildi. Ayrıca tesis idari binasının temel betonunun tamamlanarak inşaatın tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.

Günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak
Bitmesiyle birlikte tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak ve çevreye zararsız hale getirildikten sonra nihai alıcı ortamı olan Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye’ye örnek olan çevre projelerine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’da inşa ettiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile hem doğanın hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamayı ve ayrıca tüm tesislerin revizyonunu da 2023’e kadar bitirmeyi hedefliyor.

“Samsun’da atık su sorunu tamamen bitecek”
Üreten ve büyüyen Samsun’un diğer gelişmekte olan şehirler gibi çeşitli çevre sorunları yaşadığını ancak bu sorunları en aza indirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm hedefimiz kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. Bu amaçla her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri de Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. Şu anda tüm hızla inşaatı devam ediyor. İnşallah 2022 yılında hizmete alacağız. 9 milyon 855 bin euro bedelli bir proje. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek” dedi.

“Bu proje Çarşamba’ya güç katacak”
Sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda altyapı ve çevre yatırımlarından kesinlikle taviz vermediklerini belirten Başkan Demir, şunları söyledi:
“Tüm yatırımlarımızda Samsun’u 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele alıyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu. Bu projenin Çarşamba’ya güç katacağına inanıyorum. Temennimiz bütün bu çalışmaları bitirip, Samsun’da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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