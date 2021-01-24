Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili uygulama düzenlendi

Samsun'da polis tarafından sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin katılımı ile İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde sokağa çıkma uygulaması düzenlendi. Uygulamada araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramaların yanı sıra HES sorgulaması yapıldı ve sokağa çıkma ile ilgili izin belgeleri de kontrol edildi.

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