Karadeniz’de en çok aşı Samsun’da yapıldı Samsun’da 24 bin 802 kişi Kovid-19 kişi aşılandı

Türkiye’deki günlük aşı tablosuna göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşı yapılan il 24 bin 802 kişi ile Samsun oldu.

Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar 1 milyon 250 bin 903 kişinin aşılandığı bilgisine yer verilen sitede ayrıca Türkiye'nin aşı haritası da bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Platform üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşılama Samsun’a yapıldı.



Karadeniz’de en çok aşı Samsun’da yapıldı

Türkiye’deki günlük aşı tablosuna göre Karadeniz’de en çok aşı yapılan il 24 bin 802 kişi ile Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan diğer illerde ise; Artvin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trabzon’da 15 bin 473 kişi, Giresun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kastamonu’da 5 bin 872 kişi, Bartın’da 2 bin 555 kişi, Zonguldak’ta 9 bin 409 kişi, Amasya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gümüşhane’de 2 bin 63 kişi, Bayburt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Karabük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 kişiye Kovid19 aşısı yapıldı.

İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncellenerek, yenileniyor.

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