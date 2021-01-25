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TFF 1. Lig’in en değerli takımı Samsunspor Samsunspor’un güncel piyasa değeri 10 milyon 98 bin euro

İHA

TFF 1. Lig’in en değerli takımı Samsunspor Samsunspor’un güncel piyasa değeri 10 milyon 98 bin euro

Devre arası transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katan Samsunspor, 10 milyon 98 bin Euro kadro değeri ile TFF 1. Lig’in en değerli takımı oldu.
Yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Samsunspor, bu sezon devre arası transferleriyle beraber giden oyuncular hariç toplam 13 transfer yaptı. Kırmızıbeyazlılar sezon başında Romanya’nın CFR Cluj takımından stoper Kevin Boli, Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibinden forvet Tomane, Polonya takımı Wisla Krakow'dan orta saha oyuncusu Vukan Savicevic, Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımından kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Yeni Malatyaspor’dan orta saha Buğra Çağıran, Bursaspor’dan sol bek Kerem Can Akyüz, Çaykur Rizespor’dan Nadir Çiftçi ve Slovenya temsilcisi Tabor Sezena'dan 19 yaşındaki stoper Guy Yameogo’yu transfer etmişti.
Samsunspor, devre arası transfer sezonunda ise son dönemde boşta olan Brice Dja Djedje, Hatayspor’dan Gökhan Karadeniz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Jugurtha Hamroun, Sivasspor'dan Yasin Öztekin ve Bulgaristan Ligi ekiplerinden Cherno More Varna’dan Mathias Coureur'u renklerine bağladı. Samsunspor, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte TFF 1. Lig’de 'güncel piyasa değeri en pahalı takım' unvanını kazandı.

En değerlisi Samsunspor
Transfermarkt verilerine göre TFF 1. Lig’in kadro değerine göre en pahalı takımı 10 milyon 98 bin Euro ile Samsunspor oldu. Samsunspor’u sırasıyla 9 milyon 33 bin Euro ile Adana Demirspor, 8 milyon 93 bin Euro'yla Bursaspor, 7 milyon 68 bin Euro kadro değeri ile İstanbulspor, 7 milyon 68 bin Euro bedelle Giresunspor, 6 milyon 98 bin Euro ile Altay, 6 milyon 5 bin Euro kadro değeriyle Menemenspor, 5 milyon 95 bin Euro'yla Altınordu, 5 milyon 90 bin Euro değere sahip Tuzlaspor, 5 milyon 80 bin Euro'yla Ankara Keçiörengücü, 5 milyon 48 bin Euro kadro değeriyle Ankaraspor, 5 milyon 45 bin Euro'luk değeriyle Bandırmaspor, 5 milyon 35 bin Euro'luk rakamla Boluspor, 4 milyon 93 bin Euro kadro değeri ile Ümraniyespor, 3 milyon 98 bin Euro bedelle Adanaspor, 3 milyon 3 bin Euro'luk değeriyle Akhisarspor, 2 milyon 93 bin Euro'yla Eskişehirspor ve 2 milyon 78 bin Euro kadro değeri ile Balıkesirspor takip etti.

Burak Kapacak ve Ali Akman başı çekiyor
Ligin piyasa değeri en yüksek oyuncusu Bursaspor’lu Burak Kapacak (1 milyon 800 bin euro) olurken, Bursaspor’un bir diğer genç yıldızı Ali Akman da ligin en değerli ikinci (1 milyon 500 bin euro) oyuncusu olmayı başardı. Samsunsporlu futbolcular Kevin Boli, Tomane, Gökhan Karadeniz, Mathias Coureur ve kaleci Nurullah Aslan da ligin piyasa değeri en yüksek oyuncuları arasında yer aldı.
Samsunspor’un transfer sezonu bitmeden bir sol bek transferi daha yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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