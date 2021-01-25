4 yıl ikişer ay hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan yakalama kararı ile birlikte haklarında 4 yıl ikişer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma dedektiflerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışma neticesinde haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan yakalama kararı ile birlikte 4 yıl ikişer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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