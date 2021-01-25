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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kenan Yelek: “İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

İHA

Kenan Yelek: “İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, “Hedefimiz Gölcükspor'u ilk yarıda deplasmanda yendiğimiz gibi, bu sefer de kendi sahamızda yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak" dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ikinci devrenin ilk maçı olan Gölcükspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Adapark Tesisleri'nde yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Kenan Yelek, takviyelerle birlikte ikinci yarının ilk maçında etkili bir oyun sergilemeyi ve sahadan galip ayrılmayı umut ettiklerini belirtti.

“Bulundukları yer kimseyi aldatmasın”
Takımdaki çalışmalar hakkında bilgi veren Kenan Yelek, "İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik. İkinci yarıya çok güzel hazırlandık. Hedefimiz, coşkulu arzulu iyi futbol oynayıp, Çarşamba’yı en iyi şekilde temsil etmek ve ligi en iyi yerde bitirmek. Şu ana kadar hazırlıklarımız çok iyi geçti. İnşallah bunu kendi sahamızda oynayacağımız Gölcükspor maçında gösteririz ve devam ettiririz. Rakip takım, küme düşmemeye oynuyor. Bu ligin tecrübeli ekiplerinden. Yaklaşık 4550 yıldır tecrübeli kulüplerinden biri diyebiliriz. Onlar da iyi transferler yaptı. Bulundukları yer kimseyi aldatmasın. Çok iyi takımları var. Hedefimiz Gölcükspor'u ilk yarı deplasmanda yendiğimiz gibi, bu sefer de kendi evimizde yenip lige iyi bir başlangıç yapmak" diye konuştu.

“Biz kimseye gidin demedik”
Transferler hakkında konuşan Teknik Direktör Kenan Yelek, "Bizden ayrılan arkadaşlar oldu. Biz kimseye gidin diye bir şey söylemedik. Bazı arkadaşlar forma alma şansı olduğunu duyunca gitmek istediler. Biz de kulübümüzün menfaatleri gereği önlerini açtık. Onların yerine yeni transferler yaptık. Fatsaspor'dan Rıdvan Sağlam'ı, Samsunspor'dan Ceyhun Çepnioğlu'nu aldık. Erzincanspor'dan Ahmet ve Kürşat’ı transfer ettik. İnşallah kendileri bize katkı sağlar” şeklinde konuştu.

“Kendimi burada geliştireceğime inanıyorum”
Samsunspor'da sağ kanatta oynayan, Çarşambaspor’a ilk transfer olan isim 20 yaşındaki Ceyhun Çepnioğlu, “Buraya geldiğim için mutluyum. Kendimi geliştirmek amacıyla iyi bir yer. Kendimi burada geliştireceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada çok güzel bir ortam var”
Fatsa Belediyespor’dan transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyucusu Rıdvan Sağlam, “Bir haftadır buradayım. Yeni takımımda idmanlara çıkıyorum, burada çok güzel bir ortam var. Genel olarak gençlerden oluşan bir takım var. Ben de elimden geleni yapıp Playoff hedefinde takıma yardımcı olmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

"İyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz"
Çarşambaspor Asbaşkanı Ersin Sandıkçı ise şunları söyledi: “Biliyorsunuz ilk yarıyı 6. sırada bitirdik. 27 puan topladık. Bu bizim için başarı denilebilecek bir pozisyon. Yeni kurulmuş bir takım. 3. Lig’de iyi bir puan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir çalışma ortamımız var. Aile ortamı içerisinde hazırlıklar devam ediyor. İkinci yarıya iyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz.”
Antrenmanı Kulüp Başkanı Özkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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