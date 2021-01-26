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8 bin korona hastasını iyileştiren profesör de koronaya yakalandı Korona virüsü atlatan Prof. Dr. Özkaya: "Vakalar sadece yasaklar nedeniyle azaldı" "Virüs eskisinden daha ölümcül, bulaşıcı, agresif şekilde aramızda" "Rehavete kapılmayın, virüs aşı olmanızı beklemeyebilir"

İHA

8 bin korona hastasını iyileştiren profesör de koronaya yakalandı Korona virüsü atlatan Prof. Dr. Özkaya: "Vakalar sadece yasaklar nedeniyle azaldı" "Virüs eskisinden daha ölümcül, bulaşıcı, agresif şekilde aramızda" "Rehavete kapılmayın, virüs aşı olmanızı beklemeyebilir"

Salgın sürecinde 8 bini aşkın korona virüs hastasının hayata tutunmasını sağlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu kez kendisi korona virüse yakalandı. Korona virüsü yenen ve aşı olan Prof. Dr. Özkaya, kendi akciğer filmleri üzerinden örnekler vererek, "Vakalar sadece yasaklar nedeniyle azaldı. Yoksa virüs hâlâ eskisinden bile daha agresif, daha kötü, daha potansiyel şekilde aramızda olmaya devam ediyor" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirlerle birlikte Covid19 vakalarında azalma olsa da risk halen devam ediyor. Aşılanma sürecinin başlamasıyla birlikte korona virüsün önlenmesinde önemli adımlar atılıyor. Fakat Türkiye'de virüsün mutasyona uğramış halinin görülmesi endişe oluşturuyor.
VM Medical Park Samsun Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise virüsün inanılmaz bir hızla yayıldığını söyledi. Yakın zamanda korona virüse yakalanan ve evde 10 gün boyunca karantinada kalan Prof. Dr. Özkaya, tek kurtuluşun aşı olduğunu ifade ederek kendi akciğer tomografisini inceledi. Prof. Dr. Özkaya'nın akciğerlerinde yaygın buzlu camların olduğu ortaya çıktı.

"Mutasyon etkisi"
Riskin devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Ülkemizde de artık yapılan incelemeler sonucunda virüsün mutasyona uğradığını gördüğümüz vakalar var. Maalesef virüs artık inanılmaz bir hızla yayılıyor. Tek kurtuluş yolumuz aşıdır. Ben de aylar boyunca binlerce hastaya baktım. Bu virüsten korunmayı başardık ama maalesef aşı oluncaya kadar bile bizi beklemedi ve mutasyonun etkisiyle korona virüse yakalandık. Sonrasında aşımızı olduk ve aşının ciddi yan etkisi olmadı. Şu bir gerçek: Virüsün etkisi yavaşlamadı, hastalık etkisini azaltmadı, bulaş azalmadı, sadece yasakların verdiği baskı ile hastalık seviyesi belirli bir seviyede tutuluyor. Büyük bir kesimimiz aşılanana kadar herkesin aile içi bulaşa, maske ve mesafeye çok dikkat etmesi lazım" diye konuştu.

Aşıdan sonra korona virüs
Aşıdan sonra hastalandığını söyleyenlerin olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Bunu şöyle düşünmek lazım. Bu aşıya bağlı bir hastalık değildir. Aşının yan etkisi değil ve aşı da sizi hastalandırmadı. Ülkemizde semptom vermeyen, klinik bulgu vermeyen insanlarda, özellikle sağlık çalışanlarında virüs çok yaygın. Sağlık çalışanları sürekli maruz kaldığı için bu virüs onlarda çok görülüyor. Subklinik virüs enfeksiyonu belki aşı olduktan sonra ve aşının hafif kırgınlığı ile karıştığında biz bu virüsü saptadık. Şu ana kadar aşının herhangi bir ciddi yan etkisi ve zararı yok. Türkiye'de de mutasyon vakaları ciddi anlamda da bildirilmeye başlandı. Yabancı yayınlarda da mortalitenin 1. 4'e kadar ölümcül olduğu, yarım kat arttığını bildiren yayınlar var. Vakalar sadece yasaklar nedeniyle azaldı. Yoksa virüs hâlâ eskisinden daha agresif, daha kötü, daha potansiyel şekilde aramızda olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

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