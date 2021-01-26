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Tedavi için biriktirdiği parası çalınan Bülbül Nineye güzel haber

DHA

Tedavi için biriktirdiği parası çalınan Bülbül Nineye güzel haber


Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da tedavi için biriktirdiği 6 bin lirası çalınan Bülbül Kocaoğlu´na (82), Konya´da yaşayan bir hayırsever destek oldu. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever, 6 bin lirayı Kocaoğlu´na ulaştırdı. Çok mutlu olduğunu anlatan Kocaoğlu, "Hayırseverden Allah razı olsun, ne dilekleri varsa kabul olsun" dedi.
Olay, 13 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi´nde meydana geldi. Çiğdem Göçer (40) ve kızı S.G. (16), yalnız yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun evine gidip, `Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik´ dedi. Anne ve kızı, `Bereket getirir, paralarının yanına koy´ diyerek verdikleri zarfla Kocaoğlu´nun biriktirdiği 6 bin lirasının yerini öğrendi. Dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri meyve suyunu Kocaoğlu´na vererek bir bardak getirmesini istedi. Kocaoğlu mutfağa gidince anne ve kızı, yerini öğrendikleri 6 bin lirayı alarak kaçtı. Parasının çalındığını anlayan Bülbül Kocaoğlu, komşularına haber verdi, onlar da polise bildirdi.
30 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ
İhbar üzerine adrese gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için adrese geliş gidiş istikametlerindeki 10 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saat görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin geldikleri otobüsün plakasını belirledi. Otobüsteki güvenlik kamerasından şüphelilerin Çiğdem Göçer ve kızı S.G. olduğu saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi´nde yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çiğdem Göçer tutuklandı, kızı ise serbest bırakıldı.
HABERLERDE GÖRÜP, YARDIM ETMEK İSTEDİ
Doktora gitmek için harçlığından artırıp biriktirdiği 6 bin TL´nin çalınmasının ardından yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlatan Bülbül Kocaoğlu´na, Konya´da yaşayan bir hayırsever destek oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçen hayırsever, kimliğinin açıklanmaması şartıyla 6 bin liranın Bülbül Kocaoğlu´na verilmesini istedi. Kocaoğlu´nun evine giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Konya´da ikamet eden bir vatandaş, haberlerde bu olayı görmüş. Bu yardımsever, evinden çalınan para sonucunda mağduriyetini gidermek adına sana 6 bin TL´yi gönderdi ve selamlarını iletti" dedi.
`ŞU AN ÇOK MUTLUYUM, ALLAH RAZI OLSUN´
Hayırsevere teşekkür eden Bülbül Kocaoğlu, yaşadığı o anları anlattı. Kocaoğlu, "Paramın çalındığını anlayınca çok üzüldüm, kapılarda yattım. Komşularım halimi görünce polisi aradılar. Ben çağıramazdım zaten. `Polis ne yapabilir, paramı çaldılar´ diyordum. Bir sıkıntı olduğunu anladım ama onları evden çıkaramadım. Sürekli benden su ve benzeri şeyler istediler. Hastayım ve bu parayı da tedavim için biriktirmiştim. Parayı çalacaklarını hiç tahmin edemedim, çünkü komşummuş gibi geldiler. Normalde korkarım, açmam kapıları ama komşu zannettim. Yüzlerini tanımadığım için onlara `ben sizi tanımıyorum´ dedim ama sürekli beni tanıdıklarını söylediler. Şu an çok mutluyum. Hayırseverden Allah razı olsun, ne dilekleri varsa kabul olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-01-26 10:33:15

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