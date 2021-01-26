JASAT'tan kaçış yok: 4 kişi cezaevinde

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Samsun’un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 'nafaka hükümlerine uymamak, borçlunun ödeme şartını ihlali, hırsızlık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından cezası bulunan 2’si cezaevi firarisi S.A., İ.Ö., Y.Ş. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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