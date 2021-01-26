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Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti İtfaiye 7/24 görevde

İHA

Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti İtfaiye 7/24 görevde

Yangın, kurtarma, eğitimler, tatbikatlar ve olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2020 yılında 6 bin 999 olaya müdahale etti.
Donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı 2020 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. İtfaiye ekipleri 2020 yılı içerisinde 526 konut yangını, 215 araç yangını,1110 ot, 434 çöp, 133 işyeri, 2 kamu binası, 91 orman ve 321 diğer yangınlar olmak üzere toplamda 2 bin 832 yangına müdahale etti. 112 yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2020 yılında kurtarma operasyonlarında da büyük başarıya imza attı. Gelen ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri 74 intihar vakasına, 391 mahsur kalma olayına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ayrıca bin 619 hayvan kurtarma operasyonuna imza attı. Samsun İtfaiyesi yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılı Ağustos ayında Giresun'da meydana gelen selde bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 6 arama kurtarma personeli; 2 kurtarma aracı, 1 tane kurtarma botu ve tam donanımlı kurtarma malzemeleriyle afet bölgesindeki kayıp 11 kişinin bulunması için görev yaptı.
17 ilçede tüm itfaiye personelinin canla başla görev yaptığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “48 aktif müdahale aracımız, 232 personelimiz var. Tüm ekip arkadaşlarımızla 17 ayrı noktadayız. Buna 8 yeni istasyon daha ilave olacak. Öte yandan araç yenilemeleri yapmaya çalışıyoruz. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor” dedi. İtfaiye teşkilatının Türkiye’de belediyecilikten daha eski bir geçmişe sahip olduğunu da söyleyen Başkan Demir, günümüzde itfaiye teşkilatının artık sadece yangınlara müdahale etmediğini, doğal afetlerden trafik kazalarına kadar tüm olaylara müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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