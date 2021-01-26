Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

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Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı belirlenen İbrahim D. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çocuk istismarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlenen İbrahim D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde oturduğu saptandı. İbrahim D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bilgisayar ve hard disklerinde çocuklarla ilgili istismar içerikleri ele geçirildi. İbrahim D., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK

2021-01-26 15:55:20



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