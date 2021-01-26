Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı belirlenen İbrahim D. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çocuk istismarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlenen İbrahim D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde oturduğu saptandı. İbrahim D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bilgisayar ve hard disklerinde çocuklarla ilgili istismar içerikleri ele geçirildi. İbrahim D., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK
2021-01-26 15:55:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.