Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (5)

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TUTUKLANDI

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, Sulh Ceza Hakimliği´nce, `Tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARAZeynep Irmak ÖCAL

2021-01-28 19:01:01



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