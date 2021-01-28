Bakan Selçuk Samsun'da (2)



AÇILIŞA KATILDI, YANGINDA ZARAR GÖREN İŞ YERLERİNİ GİTTİ

Samsun'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çarşamba ilçesine giderek Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış programına katıldı. Açılış sonrasında tesisi gezen Bakan Selçuk, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Program sonrasında Bakan Selçuk, 19 Mayıs Sanayi Sitesinde bu gece meydana gelen yangında zarar gören 4 iş yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunarak iş yeri sahipleri ve çalışanlarla görüştü. Bakan Selçuk ardından Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması Programı'na katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk'un yanı sıra Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri kadın kooperatiflerinin temsilcileri de bulundu.

'DİLERİM Kİ SON OLSUN'

Programda konuşan Bakan Selçuk, Samsun'da 42 gündür kayıp olarak aranırken bugün cansız bedeni ormanlık arazide bulunan Arzu Aygün ile ilgili de açıklamalarda buludu. Bakan Selçuk, "Ne yazık ki bugün hepimizi çok derinden yaralayan epey bir süredir kendisinden haber alamadığımız Arzu Aygün kardeşimizin katledildiğinin haberini aldık maalesef. Biz her daim hükümetlerimiz olarak kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğiz. Elbette ki biz davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için de her daim bakanlık olarak da bu süreci bütün hukuki süreci, adli süreci de takip edeceğiz. Dilerim ki bu son kadın cinayetimiz olsun. Hiç bir kadınımız bir dana böyle hunharca katledilmesin. Bunun için de bu farkındalıklarımızın artması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Ben bir kez daha Arzu kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu noktada gerek bizim bakanlığımız gerek ilgili bakanlıklarımızla da kurumlar arası işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.DHA-Politika Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY

2021-01-28 19:31:52



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