Bakan Selçuk'tan 42 gün sonra cesedi bulunan Arzu Aygün açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması’na katıldı

–Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 2 çocuk annesi Arzu Aygül cinayetinin 'son kadın cinayeti' olmasını dilediğini söyledi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi açılış ve ziyaretler için geldiği Samsun’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması’na katıldı. Toplantıda ilk önce 8 ilin valisi ve kadın kooperatifi temsilcileri çevrimiçi olarak katılarak, görüşlerini bildirdi. Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı.



“Dilerim ki bu son kadın cinayetimiz olsun”

Arzu Aygün cinayeti hakkında açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bugün ne yazık ki hepimizi derinden yaralayan epey bir süredir kendisinden haber alınamayan Arzu Aygün’ün katledildiğinin haberini aldık maalesef. Biz her daim hükümetlerimiz olarak kadına karşı şiddete sıfır tolerans olarak devam edeceğiz. Elbette ki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için de her an bakanlık olarak adli ve hukuki süreci takip edeceğiz. Dilerim ki bu son kadın cinayeti olsun. Hiçbir kadınımız bir daha böyle hunharca katledilmesin. Bunun için de farkındalıklarımızın artması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Bir kez daha Arzu kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Bu konuda bakanlığımız ve diğer bakanlıklarla da kurumlar arası işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğiz” dedi.



“Güçlü kadın güçlü aile demektir”

Güçlü kadının aileyi de güçlendirdiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Kadınların karar alma mekanizması içerisinde daha fazla yer almasını istiyoruz. Son dönemde kadınlar hayatın her alanında daha fazla varlar. İnşallah biz bu ivmeyi çalışma hayatında da istihdamda da 2023 ve 2053 hedeflerine giderken daha da ilerleterek, şahit olmak istiyoruz. Kooperatifçiler, birlikten güç doğacağının en güzel nişaneleri. Emeğimizle birlikte güçlerimizi birleştirirsek ortak potansiyelimizi daha yüksek bir çıtaya yükselteceğimizi düşünüyorum. Kadınlar ailemizin temel direkleri. Güçlü kadın aynı zamanda güçlü aile demektir. Güçlü aile de güçlü Türkiye demektir. Kadınlarımız ne kadar özgüvenli ve güçlü olursa inşallah o derecede de ailemiz, çocuklarımız ve ülkemiz de güçlü olacaktır. Bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de iş ve aile arasındaki dengeyi kurabilmektir. Hem ailelerine hem de çalışma hayatlarına sahip çıkmalarını sağlamak kadınların. Bu noktada kooperatifçilik iyi bir model oluşturuyor. Biz de bakanlık olarak işaile dengesini sağlayabilmeleri için hem evde bakım destekleri, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği ve yarı zamanlı çalışmalar, uygulamalar ve destekler ile kadınlarımızın yanında olmaya çabalıyoruz. Bunların sonuçlarını da göstergelerden izleyebiliyoruz” diye konuştu.



“Hedefimiz kooperatiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşması”

Kooperatiflerin markalaşarak evrenselleşmesi gerektiğini belirten Selçuk, “İnşallah seneye burada daha fazla kooperatifimizi göreceğiz. Sadece nicelik bir şey ifade etmiyor. Esas hedefimiz; nicelik olarak arttırdığımız kooperatiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi. Global olması ve yerelin evrensele ulaşması dolayısıyla da buradan kadınlarımıza bir fırsat penceresi oluşturabilmek temel hedefimiz. Esasına baktığınız zaman Anadolu kadını her daim üretiyor. Üretmeyen kadın yok. Evinde, tarlasında, işyerinde üretiyor. Ama bunları neden evrensel pazarlara ulaştıramıyoruz, neden farklı yapamıyoruz? Bunları konuşmamız gerekiyor. İnşallah kooperatiflerimizin nicelikleri arttıktan sonra niteliklerine de vurgu yaparak, pazarlama ve farkındalık eğitimlerini vererek kadınlarımıza katma değer oluşturmak istiyoruz. Kooperatiflerin bir ekonomik değeri var fakat bizim bakanlık olarak ekonomik değerinin üstünde asıl vurgulamak istediğimiz konu; oluşturduğu sosyal değerler. Çünkü kadınlarımızın birbirine güvenini oluşturuyoruz. Bir komşuluk ilişkisini tekrar bir araya getiriyor aslında kooperatifçilik. Şehir hayatında daha çok zayıfladığını düşündüğümüz değerleri ve imece kültürünü de tekrar canlandıran bir mekanizma kooperatifçilik. Bir bu anlamda bir sosyal değer üretmesi anlamında da kooperatifçilerimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.



Bakan Selçuk, konuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

“Samsun’da 6 tane kooperatifimiz var. Bunların belki bazı sektörel ayrımlarını da yapmamız gerekiyor. Çoğunlukla tarımda, gıdada ya da elişi ürünlerinde oluyor kooperatiflerimiz. Başka alanlarda da kadınlarımızın kooperatif kurmasını destekleyen biraz sektörel seçimler de yapmamız gerektiğine de inanıyorum. Çünkü girişimcilik en çok kadına yakışıyor. Kadınların belki de annelik durumlarından bir önsezileri, girişimci ruhları ve özgüvenleri var. Üretkenlikleri ve yenilikçi fikirlere açık olma durumu var. Kadın girişimciliğinin en temellerinden bir tanesi de kooperatifçilik. Biz kooperatifçileri desteklersek de daha fazla farklı fikirlere de yol açmış olacağız. Dünyada da baktığımız zaman uluslararası kooperatif dayanışmasının 2019 yılı raporuna göre de dünya nüfusunun en az yüzde 12’si hala mevcut 3 milyon kooperatiften birinin üyesi. Dünyada da yaygın bir mekanizma. Kooperatifler işsizliğin önlenmesinde, yoksullukla mücadelede, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında hepimiz için güçlü bir model. Bu sene TOBB’un açıkladığı rakamlarda da var. Türkiye’de her sene kooperatif sayıları artıyor. Fakat arttığı kadar azalmasını da engellemek, onu sürdürebilmek de başarı göstergelerinden birisi. Sadece kurmak değil, kurduğumuz kooperatiflerin sürdürülebilir olmasını da hep beraber sağlayacağız diye umut ediyorum. Çünkü kalıcı olmayı sağlayamazsak, markalaşmayı da mümkün kılamayız. Markalaşma biraz da uzun yıllara dayanan bir sebatı beraberinde getiriyor.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programın ardından kadınların ürettiği ürünleri inceledi ve tel süpürge yaptı.

