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Solucanlarına gözü gibi bakıyor California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor

İHA

Solucanlarına gözü gibi bakıyor California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor

Samsun'da özellikle seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu Çarşamba ilçesinde solucandan gübre üretenler yaygınlaşıyor.
Genellikle California solucanı kullanan üreticiler, bu gübrenin daha çok bilinmesini istiyor. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, "Solucan gübresi nerede kullanırsak daha iyi sonuç alırız bu iyi bilmek gerekiyor. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmak bunu değersizleştirmek anlamına gelir" dedi.
Halk arasında "California" solucanı veya "Anadolu" solucanı olarak adlandırılan dünyadaki yaygın ismi 'Vermikompost' olan solucan gübresinin üretimi yaygınlaşıyor. Çarşamba'da 2 buçuk yıldır solucan gübresi üreten Recep Pazan ise solucan gübresinin toprak verimliğinde ve suda birçok faydasını olduğunu belirtti. Solucanları toprak içerisinde bekleten, sulayan onları atık meyve ve sebze ile besleyen akabinde onları süzgeçten geçiren Pazan, gübre üretiyor. Gübreyi insanlara tanıtmaya çalıştığını ifade eden Yazan, "Bu gübreyi insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Benim için ekmek kapısıdır. Bu gübre sayesinde topraklarımızın eski verimine kavuşacak, sularımızın sağlıklı olacağına inanıyorum. Solucanlarımızın yedikleri şey hayvan gübresidir. Seperatörden çıkmış hayvan gübresidir. İçinde yanmış, çürümüş, sebze, meyveleri yiyorlar. Bir nevi geri dönüşüm yapıyorlar. İnsan sağlığına da zararlı olan tuzlu ve asitli hiçbir şey yemiyor bu hayvanlar. Diğer çürümüş olan her şeyi hayvanlar yiyor. Satışlarımızda iyidir. Yeni olmamıza nazaran güzel gidiyor. Hedefim bu sene 50 ton satmaktır. Talep olursa kapasitemizi artıracağız. Solucanlarımız California solucanıdır. 8 ile 12 santimetre arasında büyürler. Daha çok çalışan, daha çok sindiren cinstir. Bir hastalığı yoktur" diye konuştu.

"Solucan gübresini seralarda, fideliklerde kullanılırsa daha iyi sonuçlar elde edilecektir"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ise "Bu solucan türleri gübre üretiminde kullanılıyor. Bütün hayvan gübreleri tarımsal anlamda topraklara ilave edildiği zaman toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik dokusu üzerinde yaptığı iyileştirmeleri oluşturan bir yapıdır. Solucan gübresi büyükbaş hayvan gübresinden farklı değildir. Bitki besleme veya bitki besleme maddeleriyle yada materyalin içerisindeki bitki besleme maddesi konsantrasyonlarını karşılaştırdığınız zaman solucan gübresinin içeriği azot, fosfor ve potasyum maddelerinin içeriği diğer büyükbaş hayvan gübrelerinin içeriği kadar yoktur. Bu onu değersiz kılmaz. Sadece solucan gübresi nerede kullanırsak daha iyi sonuç alırız bu iyi bilmek gerekiyor. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmak bunu değersizleştirmek anlamına gelir. Bu tarla tarımında kullanılacak bir materyal değildir. Solucan gübresinin içerisinde pek organik, inorganik asitler vardır. Bunların daha çok örtü altında, seralarda, fideliklerde kullanmaları durumunda daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Ülkemizde solucan gübresi üretimi her geçen gün artıyor. Solucan gübresini üretmek inanın büyükbaş hayvan gübresi üretmekten daha kolaydır" şeklinde konuştu.

"Amaca uygun solucan gübresi üretmek gerekiyor"
Solucan gübresi üretmede doğru yöntem izlemenin önemli olduğunu söyleyen Kızılkaya, "Bizim insanımız büyükbaş hayvan gübresinin içerisinde solucan gübresini koyuyor. Bir süre sonra solucanlar ayıklanıyor veya başka bir ortama aktarılıyor. Geriye kalan kısım ambalajlanıyor ve solucan gübresi olarak satılıyor. Hayvan ne yerse ortama dışkı olarak onu bırakır. Biz hedefi sondan koymak gerekiyor. Ben şu nitelikte solucan gübresi üretmem gerekiyor, bunun için solucan ne yemesi lazım. Dolayısıyla amacı ortaya koyarak solucan gübresi üretirsek hem etkinliği daha fazla hem pazar değer daha fazla olur. Hayvan gübresinin içerisine solucanları salarak bir süre sonra solucanlardan vermicompost elde ederek çuvallara koyarsak işte o zaman pazar noktasında bir miktar zorlanırız. Doğru olan yöntem amaca yönelik olarak solucan gübresi üretmektir" ifadelerini kullandı.

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