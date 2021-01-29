Karadeniz: “Perspektiften kaçınma hakim bir kültürün doğal bir yansımasıydı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz: “Perspektiften kaçınma hakim bir kültürün doğal bir yansımasıydı”

İHA

Karadeniz: “Perspektiften kaçınma hakim bir kültürün doğal bir yansımasıydı”

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2021 dizisi kapsamında Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu’nun moderatörlüğünde Dr. Mustafa Uğur Karadeniz’i ağırladı.
Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “Ormanda Oduncu yahut Perspektifin Baltalanması” başlığı altında yaptığı konuşmayla Karadeniz, Şeker Ahmet Paşa’nın Ormandaki Oduncu tablosu, İslam sanatlarında perspektif ve terstenperspektif konularına dair değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.
Şeker lakabının Şeker Ahmet Paşa’nın hayatı kavrayış biçimiyle ilgili olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dr. Mustafa Uğur Karadeniz, “Bugün mevzubahis ettiğimiz 'Ormanda Oduncu' isimli tablonun yapılış tarihini bilmiyoruz. Bir 19'uncu yüzyıl eseri. Batı'daki resim tarihinin gelişimi sonucu ortaya çıkan manzara resmi, bizdeki resim tarihinin başlangıcı oluyor bir yanıyla. Gerek Osman Hamdi Bey, gerek Şeker Ahmet Paşa, gerek Süleyman Seyyid manzara resmine yöneliyorlar. Ama Ahmet Paşa'nın özellikle bu resmi, o çizginin dışında Berger’ın da özellikle vurguladığı birkaç husus var. Bugün hem biraz onlardan bahsedeceğim, biraz da aslında bizim klasik sanatlardaki perspektif yoksunluğu ya da Florenski'nin tanımlamasıyla tersten perspektif kavramı üzerinden anlatmaya çalışacağım" dedi.

“Perspektif yoksunluğu sadece sanatsal bir gelenek değil bizzat Osmanlı zihniyet dünyasını yansıtan bir üst bakıştır"
Karadeniz, "Osmanlı'da adlî, siyasî olaylar ve protokol kuralları için yapılan çizimler ile yangın, isyan gibi durumların oluşlarını ve sonuçlarını belgelemek için yapılan 19. yy’daki çizimlerden hareketle söylenirse perspektif yoksunluğunu, sadece sanatsal bir gelenek olarak değil bizzat Osmanlı zihniyet dünyasını yansıtan bir bakışın (nazariye) eseri olarak değerlendirmek gerektiği ortadadır. Varlığın ahenkli birliği, perspektifin sunduğu tek bir gözün sabit bir noktadan bakışıyla ulaşabileceği bir hakikat değildir. Perspektif, gerçekliğin sadece görünenden ibaret olduğu sanısını verirken görünenin dışında bir gerçeklik bulunmadığı düşüncesindedir. Onun zıddına tersten perspektifle özne durduğu yere göre değil, inandığı değere göre bakma imkânı kazanmış olacaktır. Klasik dönem İslam düşünce ve sanatını anlamak için de saatle bölünmüş zamanın ve perspektifle sabitlenmiş mekânın dışına çıkmak gerekir" diye konuştu.

“Bizde resim, hikâyenin bir de resim yoluyla tasvirine dayanıyor”
“Aslında bizler öncelikle duvar resmi diyebileceğimiz yani herhangi bir metinden bağımsız resim anlayışı çok geç dönemde, Lale Devri'nde nispeten biraz Levni ile başlıyor ama öncesinde yok" diyerek sözlerini sürdüren Karadeniz, “Bizdeki resim dediğimiz olgu daha çok metinde anlatılan, tahkiye edilen hikâyenin bir de resim yoluyla tasvirine dayanıyor. Dolayısıyla bağımsızlaşmış bir türden bahsedemiyoruz, klasik dönemde görsel sanat için bile. Diğer sanat türleri için bambaşka bir tasvir biçimi hakim. Dolayısıyla Osmanlı Dönemi için bir 19'uncu yüzyıl ürünü duvar resmi, bağımsızlaşmış resim kültürü olarak. Şeker Ahmet Paşa'nın da figür vurgusu öne çıkardığı belki de tek resmi kendi portresi, kendi portresinin dışındaki natürmort resimleri olsun, manzara resimleri olsun çok figüratif sayılmıyor aslında. Yani burada da baktığımızda figürler görüyoruz ama. Aslında bu figürün sıradan bir manzara resminden farklılık arz ettiğini anlatmaya çalışacağım. Bir kere askeri eğitim alıyor, Şeker Ahmet Paşa; burası önemli. Yani askeri eğitimden bahsediyorsak teknik bilginin de son derece önemli olduğunu kabul etmemiz gerekir. Hem anatomi dersi alıyor hem de menazır dediğimiz perspektif eğitimi alıyor. John Berger’ı da en çok şaşırtan şey bu. Nasıl olur da Paris'te son derece modern bir resim eğitimi almış bir adam, bütün bu eğitime sırtını dönerek bambaşka bir sanat kulvarına yönelmiş. Bu, Berger’ı şaşırtabilir ama klasik dönem sanatlarına baktığımızda hiç de şaşırtıcı değil aslında" şekilde konuştu.

“Şeker Ahmet Paşa deneysel bir türe yönelmiş değildir”
Perpektiften kaçınmanın hakim kültürün doğal bir yansıması olduğunu ifade eden Karadeniz, “Bunun cehaletle geometri bilmemekle ya da bilgisizlik ile herhangi bir alakası da yoktu. Yine Şeker Ahmet Paşa'nın neredeyse otoportresi hariç bütün resimleri, figürler hep doğa karşısında küçük çaresiz çizilmişlerdi. Bu da önemli bir yaklaşım yine Şeker Ahmet Paşa'nın resim yaklaşımıyla ve Şeker Ahmet Paşa'nın bu deneyimini herhangi bir deneysel sanat çabası olarak değerlendirmemek lazım. Kendisinden önceki devam eden geleneğin doğal bir uzantısı olarak görmek lazım. Yani burada Şeker Ahmet Paşa bir hevesle ya da bir nostalji ile bir deneysel türe yönelmiş değil. Bizzat tevarüs ettiği geleneği bir de görsel sanatla ifade etme çabası içerisinde. Mesela ressam ve şair olan Bedri Rahmi Eyüboğlu da Şeker Ahmet Paşa'yı değerlendirirken onun Batı eğitimi almasına vurgu yapıyor ama Doğu'ya da son derece bağlı olmasına dikkat çekiyor ve resimlerinde inanılmaz bir bütünlüğün olduğunu söylüyor. Yine Şenlikname Düzeni isimli minyatür üzerine çok iyi bir okuma yapan Sezer Tansuğ da mesela Şeker Ahmet Paşa’yı değerlendirirken onun peyzaj temasına yaptığı dünya çapında bir üslup katkısından bahsediyor" ifadelerini kullandı.

“Ormanda Oduncu yahut Perspektifin Baltalanması” başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Solucanlarına gözü gibi bakıyor California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Solucanlarına gözü gibi bakıyor California ...
İki otomobilin çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı ...
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Arzu Aygün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Arzu Aygün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
EMŞAV’dan Şehit ve Gaziler Hatıra Ormanı’na fidan dikimi
YEREL HABERLER EMŞAV’dan Şehit ve Gaziler Hatıra Ormanı’na fidan ...
Bakan Selçuk Samsun'da (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Samsun'da (2)
Bakan Selçuk'tan 42 gün sonra cesedi bulunan Arzu Aygün açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması’na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan 42 gün sonra cesedi bulunan Arzu ...
Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (6)
YEREL HABERLER Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (6)
Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (5)
YEREL HABERLER Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (5)
Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadını öldürdüğü ortaya çıkan şahıs mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadını öldürdüğü ...
Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da hizmet veririm” Kamu binası satış kararına Başkan Deveci’den tepki
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da ...
Bakan Selçuk’tan iş yerleri yanan esnafa destek sözü Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk iş yerleri küle dönen mal sahipleri ile görüşerek moral verdi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’tan iş yerleri yanan esnafa destek ...
Ertuğrul Sağlam: “Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Kazanmayı alışkanlık haline ...
Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
YEREL HABERLER Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Başkan Deveci’den kadın cinayetlerine tepki: “Bu şiddete ‘artık yeter’ demeliyiz” Başkan Deveci’den Atakumlu genç kadının cinayetine tepki
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den kadın cinayetlerine tepki: “Bu ...
3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Gölcükspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Gölcükspor: 0
Başkan Demir: “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmaması”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm ...
Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 yaralı
‘Canik’ dünya markası oldu Samsun TSO’dan Yurt Savunma’ya başarı plaketi
YEREL HABERLER ‘Canik’ dünya markası oldu Samsun TSO’dan Yurt ...
Bakan Selçuk: "Hayaller engelsizdir" Bakan Selçuk Samsun-Çarşamba'da engelsiz yaşam merkezlerinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Hayaller engelsizdir" Bakan Selçuk ...
Samsun'da şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu
YEREL HABERLER Samsun'da şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu
Bahisten para kazanma vaadiyle 80 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Bahisten para kazanma vaadiyle 80 bin lira ...
Atakum’un tercihi Büyük Anadolu
YEREL HABERLER Atakum’un tercihi Büyük Anadolu
Terme’de yeni bulvara ilk kazma vuruldu Kılıç: “Yeni Terme için Vira Bismillah”
YEREL HABERLER Terme’de yeni bulvara ilk kazma vuruldu Kılıç: “Yeni ...