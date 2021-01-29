Öztrak: Kadına şiddeti önleyecek uygulamaları amasız, fakatsız görmek istiyoruz



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun´da kaybolduktan 42 gün sonra sevgisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Arzu Aygün cinayetine dikkat çekerek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız artık görmek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Samsun'da, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Ardından basın toplantısı düzenleyen Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Dün Samsun´dan gelen çok acı bir haberle sarsıldık. 42 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün´ün, hunhar bir cinayete kurban gittiğini öğrendik. Son derece üzgünüz ama artık sözün de bittiği yerdeyiz. Artık kınamak, ayıplamak, üzülmek yetmiyor. Kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan en büyük yaralarından biri. Son 12 yılda 3 bin 500 kadın cinayetlere kurban gitti. Cinsiyetçi, ayrımcı dil, nefret dili, bu cinayetlerin en büyük sorumlusu. Ülkeyi yönetenlerin de kadına bakışlarında çok ciddi sorunlar var" dedi. Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız artık görmek istiyoruz" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN SINIRLARI NEREDE BAŞLIYOR BELLİ DEĞİL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, milletin ödediği vergilerle maaşını alan devlet memurlarının AK Parti teşkilatı mensupları gibi çalıştığını öne sürerek, "Bu ucube vesayet rejimiyle devletin sınırları nerede bitiyor, AK Parti'nin sınırları nerede başlıyor belli değil, birbirine karışmış vaziyette. Bu elimdeki dilekçeye iyi bakın. Bu bizim eski milletvekilimiz Berhan Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu dilekçe. Şimdi atama İçişleri Bakanı´nın talimatıyla bu dilekçe matbu hale getirilmiş, AK Parti Genel Başkanı´nın meclis grubu kürsüsünden verdiği talimatı yerine getirilmesi için, devletin vali ve kaymakamlarına gönderilmiş. Bu talimatın anlamı açık. Kim devlet memuru, kim kendilerinin kapı kulu onu görmek istiyorlar. Dava açarsan bendensin, dava açmazsan soruşturmayı yersin. Samsun´dan uyarıyorum. Bu mülki idareyi militanlaştırma operasyonunun dik alasıdır" dedi.

'AŞILAMADA GECİKİYORUZ'

Covid-19 aşısı ile ilgili de konuşan Öztrak, "Ocak sonuna kadar '40 milyon doz aşı gelecek' dediler. Bu sabah gelenlerle beraber gele gele ocak sonuna kadar gelen aşı miktarı 12 milyon doz. Bunun tamamı da Çin´den. Bir de bu ay sonuna kadar 1,5 milyon doz Alman aşısı gelecekti. Nerede bu Alman aşıları. Gelmediyse niye gelmedi? Çok açık söyleyeyim; aşıda özellikle Anadolu'da çok ciddi sorunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Aşılamada geç kalındığını öne süren Faik Öztrak, "Yalnızca aşıların tedarikinde değil, aşılamanın kendisinde de çok geç kalıyoruz. Aşıları diğer ülkeler bizden çok daha hızlı yapıyorlar. İngiltere´de nüfusun yüzde 12´si aşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yüzde 8´i, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 29´u aşılandı. Rekor İsrail'de, İsrail nüfusun 50´si aşılandı bile. Bizde ise dün itibari ile yüzde 2'deydik. Aşı tedarikinde geciktik, aşılamada gecikiyoruz ama hava atmakta hiç gecikmiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2021-01-29 12:23:49



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