Evinin banyosunda ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Kenan Tural evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olay polis haber verildi. Kenan Tural'ın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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