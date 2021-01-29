Samsun'un ihracatı yüzde 11 arttı

Türkiye'deki dış ticaret istatistiklerine göre, Samsun ihracatı 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ihracat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolar oldu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de ithalat rakamları ise yüzde 11,6 artış göstererek 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılı aralık ayında Samsun'da gerçekleşen ihracat yüzde 11 artış ile 80 milyon 418 bin dolar oldu. Açıklanan bu rakamlara göre Samsun'da gerçekleşen ihracat miktarı Türkiye genelinde 24. sırada yer almasını sağladı. Samsun'da gerçekleşen ithalat ise bir önce yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artış göstererek 87 milyon 973 bin dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da gerçekleşen ithalat Türkiye geneline göre bakıldığı zaman 19. yer aldı.

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