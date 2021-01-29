Samsun'un ihracatı yüzde 11 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'un ihracatı yüzde 11 arttı

İHA

Samsun'un ihracatı yüzde 11 arttı

Türkiye'deki dış ticaret istatistiklerine göre, Samsun ihracatı 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ihracat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolar oldu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de ithalat rakamları ise yüzde 11,6 artış göstererek 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2020 yılı aralık ayında Samsun'da gerçekleşen ihracat yüzde 11 artış ile 80 milyon 418 bin dolar oldu. Açıklanan bu rakamlara göre Samsun'da gerçekleşen ihracat miktarı Türkiye genelinde 24. sırada yer almasını sağladı. Samsun'da gerçekleşen ithalat ise bir önce yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artış göstererek 87 milyon 973 bin dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da gerçekleşen ithalat Türkiye geneline göre bakıldığı zaman 19. yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin banyosunda ölü bulundu
Karantinada döneminde beslenme
YEREL HABERLER Karantinada döneminde beslenme
Öztrak: Kadına şiddeti önleyecek uygulamaları amasız, fakatsız görmek istiyoruz
YEREL HABERLER Öztrak: Kadına şiddeti önleyecek uygulamaları amasız, ...
19 Mayıs Belediyesi’nden öğrenciler için yeni bir yarışma daha
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi’nden öğrenciler için yeni bir ...
Karadeniz: “Perspektiften kaçınma hakim bir kültürün doğal bir yansımasıydı”
YEREL HABERLER Karadeniz: “Perspektiften kaçınma hakim bir kültürün ...
Solucanlarına gözü gibi bakıyor California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Solucanlarına gözü gibi bakıyor California ...
İki otomobilin çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı ...
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Arzu Aygün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Arzu Aygün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
EMŞAV’dan Şehit ve Gaziler Hatıra Ormanı’na fidan dikimi
YEREL HABERLER EMŞAV’dan Şehit ve Gaziler Hatıra Ormanı’na fidan ...
Bakan Selçuk Samsun'da (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Samsun'da (2)
Bakan Selçuk'tan 42 gün sonra cesedi bulunan Arzu Aygün açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması’na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan 42 gün sonra cesedi bulunan Arzu ...
Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (6)
YEREL HABERLER Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (6)
Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (5)
YEREL HABERLER Kayıp Arzu´yu sevgilisi öldürmüş (5)
Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadını öldürdüğü ortaya çıkan şahıs mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadını öldürdüğü ...
Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da hizmet veririm” Kamu binası satış kararına Başkan Deveci’den tepki
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da ...
Bakan Selçuk’tan iş yerleri yanan esnafa destek sözü Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk iş yerleri küle dönen mal sahipleri ile görüşerek moral verdi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’tan iş yerleri yanan esnafa destek ...
Ertuğrul Sağlam: “Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Kazanmayı alışkanlık haline ...
Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
YEREL HABERLER Uuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Başkan Deveci’den kadın cinayetlerine tepki: “Bu şiddete ‘artık yeter’ demeliyiz” Başkan Deveci’den Atakumlu genç kadının cinayetine tepki
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den kadın cinayetlerine tepki: “Bu ...
3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Gölcükspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Gölcükspor: 0
Başkan Demir: “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmaması”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm ...
Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 yaralı
‘Canik’ dünya markası oldu Samsun TSO’dan Yurt Savunma’ya başarı plaketi
YEREL HABERLER ‘Canik’ dünya markası oldu Samsun TSO’dan Yurt ...