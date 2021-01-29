CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak: “Türkiye’de gübre krizi var”

– Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye’de gübre krizi var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gün boyunca Samsun’da bir dizi programlara katılacak. Güne, CHP Samsun İl Binasındaki basın toplantısı ile başlayan Faik Öztrak, kadın cinayetleri, ülke gündemi ve Samsun’daki siyasi durum hakkında açıklamalarda bulundu.

42 gün sonra cansız bedeni bulunan Arzu Aygün hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Dün Samsun’dan gelen çok acı bir haberle sarsıldık. 42 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün’ün, hunhar bir cinayete kurban gittiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık kınamak, ayıplamak, üzülmek yetmiyor. Kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan en büyük yaralarından birisi. Son 12 yılda 3 bin 500 kadın, cinayetlere kurban gitti. Cinsiyetçi, ayrımcı, nefret dili bu cinayetlerin en büyük sorumlusudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerinin önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız görmek istiyoruz. Arzu Aygün’e yüce Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” dedi.

CHP’li Atakum belediyesine gelen hacizler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet olayı ile ilgili de konuşan Faik Öztrak, “Atakum Belediyemizin hizmet binalarına, AK Parti döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi. Bu hizmet binaları milletimize yemekhane, nikâh ve düğün salonu olarak hizmet veriyor. Bunlardan beldede yaşayanlar yararlanıyor. AK Parti elindeyken yapılmayan hacizler, şimdi yapılıyor. Neden? Cumhuriyet Halk Parti’li belediye hizmet vermesin. Bunu Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de tüm CHP’li belediyelere yapıyorlar. Neden, millete hizmeti engellemeye çalışılıyorlar? Çünkü bizim belediyelerimiz onlardan iyi çalışıyor. Hasetler, kıskanıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz, hemşehrilerine en iyi hizmeti vermeye devam edecek. Yine kuralların adaletle uygulanmamasına dair bir başka olay. Samsun Büyükşehir’de görevli bir daire başkanı, rüşvet ve irtikâp soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu daire başkanının evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, koca bir servet çıktı. Konu ulusal basına da yansıdı. Elbette ‘suçun şahsiliği’ ilkesi var. Ama bu olayda, şunu sormak da, bize düşüyor; bizim Yalova Belediye Başkanımız, altında çalışan memurların yolsuzluğunu fark edip, suç duyurusunda bulunmasına rağmen, görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı geçen yıl, Yalova Belediyesine müfettiş yağdırdı. Peki, aynı İçişleri Bakanı bugün Samsun Büyükşehir Belediyesine, bu rüşvet ve irtikâp olayını incelemek üzere, müfettiş gönderdi mi, göndermedi mi? Bu belediye CHP’de olsaydı, müfettiş gönderir miydi, göndermez miydi? Samsun büyükşehir belediyesinde, rüşvet ve irtikâp soruşturması genişletilecek mi? Yoksa üstü kapatılacak mı? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Bu durumu kıymetli Samsunluların takdirine ve tüm Türkiye’nin vicdanına bırakıyorum” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de gübre krizi var”

Türkiye’de gübre krizinin olduğunun altını çizen Öztrak, “Şu anda Türkiye’de büyük bir gübre krizi var. Tam toprağa gübre atma dönemindeyiz. Geçen yıl bu zamanlar; taban gübresinin tonu bin 700 liraydı. Bugün 2 bin 600 lira. Üre gübresinin tonu bin 650 liraydı. Bugün aynı gübre 3 bin lira. Dap gübresinin tonu bin 850 liraydı. Bugün 3 bin 450 lira. Gübre fiyatları, yüzde 53 ile yüzde 86 arasında zam görmüş. Ama ülkeyi yönetenlerin gıkı çıkmıyor. Tarlası, traktörü haczedilen çiftçiler, 2 Şubat tarihinde beşinci kez Ankara’ya gelecek. Üreticilerimiz seslerini bir kez daha, saraya duyurmaya çalışacak. Çiftçinin, üreticinin dertlerinin devlet katında sahibi yok. Varsa yoksa yandaş, varsa yoksa 5 tane havuz müteahhidi. Geçen yıl bütçeden 2 milyon 100 bin çiftçi ailesine vere vere 22 milyar lira destek verdiler” ifadelerini kullandı.



“Aşı tedarikinde ve aşılamada geç kalıyoruz”

Aşılamada geç kalındığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, “Bu ucube rejimi halka yutturmaya çalışırken, kararlar çok hızlı alınacak, işler çok hızlı yürüyecek diyorlardı. Ama salgında esnaflarımıza yardım hızla verilmedi. Onun yerine esnafa IBAN numarası gönderip, para istediler. Devlete 40 yıl vergi veren esnafa, 40 gün bakamadılar. Esnafa vere vere faiziyle borç verdiler. Bu süreçte lokantalar, eğlence mekânları, kafeler, kahvehaneler başta olmak üzere esnaflarımız perişan oldu. Dilimizde aylardır tüy bitti. ‘Esnafın gelir ve ciro kayıplarını telafi edin’ dedik. İskoçya’dan, İngiltere’den, Almanya’dan örnekler verdik. ‘Dünya ne yapıyorsa, siz de onu yapın’ dedik. Laf, söz dinlemediler. En sonunda baktılar olmayacak; esnafa, kaybedilen cironun yüzde 3’ü kadar bir destek vermeye, karar verdiler. Bu hem çok az, hem de çok geç. Tekrar söylüyorum, yaşadıklarımız dünya savaşı gibi, salgın bitince esnafı ayağa kaldıramazsanız fırsatlar kaçar, savaşı kaybederiz. Ucube rejimin vadettiği hızlı karar alma yeteneği, aşıda da kendini gösteremedi. Ocak sonuna kadar ‘40 milyon doz aşı gelecek’ dediler. Ocak ayı artık bitiyor. Bu sabah gelenlerle beraber, gele gele 12 milyon doz aşı geldi. Gelen aşıların tamamı da Çin’den. Güya, bu ay sonuna kadar 1,5 milyon doz alman aşısı gelecekti. Alman aşıları geldi mi? Gelmediyse niye gelmedi? Salgın konusunda olduğu gibi, aşı tedarikinde de karartma uygulanıyor. Yalnızca aşıların tedarikinde değil, aşılamanın kendisinde de geç kalıyoruz. Aşıları bizden çok daha hızlı yapan ülkeler var. İngiltere’de nüfusun yüzde 12’si aşılandı. Amerika birleşik devletlerinde yüzde 8’i, Birleşik Arap Emirliklerinde yüzde 29’u aşılandı. Rekor ise İsrail’in. İsrail’de nüfusun 50’si aşılandı bile. Bizde ise dün itibariyle nüfusumuzun yüzde 2’si aşılandı. Aşı tedarikinde ve aşılamada geciktik” açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu'nun yanı sıra CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de hazır bulundu.

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