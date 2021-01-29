Samsun’da 33 binin üzerinde kişi korona aşısı oldu Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: “Aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor”

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da bu zamana kadar 33 bin kişiden fazla kişinin korona virüsü (Kovid19) aşısı olduğunu söyleyerek, “İlimizde aşı uygulamasıyla ilgili verileri değerlendirdiğimizde özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ailelerinin aşı başvurusu yapma konusunda bir tereddüt içinde olduğunu görüyoruz. Bu grupta aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor” dedi.

Tüm illerde olduğu gibi Samsun’da da Kovid19 aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Samsun’da Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdürülen Kovid19 aşı uygulaması hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, önemli bilgiler verdi.



“Aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor”

Bu zamana kadar Samsun’da 33 binin üzerinde kişinin aşılandığını ifade eden Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Covid 19 aşı çalışmamızı adım adım sürdürüyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılama işlemlerinden sonra dün itibariyle de 75 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasına başladık. Bugün itibariyle 22 bini sağlık çalışanı, 11 bini 75 yaş üstü vatandaşımız olmak üzere 33 binin üzerinde kişinin aşı işlemini tamamladık. İlimizde aşı uygulamasıyla ilgili verileri değerlendirdiğimizde özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ailelerinin aşı başvurusu yapma konusunda bir tereddüt içinde olduğunu görüyoruz. Bu grupta aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor” diye konuştu.

Aşı konusunda endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığına değinen Oruç, şunları söyledi:

“Buradan bu vatandaşlarımıza ve yakınlarına seslenmek istiyorum. Endişe etmeniz ya da tereddüt etmeniz gereken bir durum yok. Şu ana kadar aşı yapılan büyüklerimizin hiçbirinde sağlık durumlarını etkileyecek bir yan etki ya da belirti gözükmedi. Aşı hastalığa karşı yaşlılarımızı korumamız için elimizdeki en etkili silah. Lütfen Alo 182 hattımızı arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden büyüklerimizin aşı randevularını oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları özel, kamu, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde yapılabildiği gibi; bu vatandaşlarımızın talepleri halinde ikamet adreslerinde mobil aşı ekiplerimiz tarafından da yapılmaktadır. Büyüklerimizi korona virüsünden koruma adına vatandaşlarımızın aşı konusunda hiç tereddüt göstermeden başvuru yaparak randevularını oluşturmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa Sağlık İl Müdürlüğümüzün 311 25 21 / 22 / 24 nolu telefonlarından Kovid19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. Sürecin diğer adımları Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekiplerimizle Kovid19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için, etkin bir şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz.”

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