OMÜ buluşuna patent tescili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” adlı buluşu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” adlı buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından tescillendi. OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Patent Biriminin desteğiyle yapılan başvuru sonucunda patent için gerekli incelemeler yapıldı. İncelemeler neticesinde buluşun Türk Pantent tarafından patent tescilinin yapılmasına karar verildi.



“Farklı avantajlar sağlayan bir sistem”

Biyogazın üretim hızına bağlı olarak çalışan Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi; biyogazın üretim esnasında eş zamanlı olarak depolanabilmesine olanak sağlıyor. Geliştirilen sistem ayrıca, biyogazın düşük hacimde ve yüksek basınçta depolanabilmesi, uzaklıktan bağımsız olarak birden çok kullanıcıya basınçlı biyogaz dağıtımı yapılabilme, kombide yakılabilme ile patlama ve tutuşma riskini azaltma gibi avantajlar sunuyor. Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi ise biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği kırsal bölgelerdeki aile tipi işletmelerde, biyogaz tesisi bulunan hayvan çiftliklerinde, mezbaha ve atık su arıtma tesisi gibi biyogaz üretimi yapan yerlerde ve tarımsal ürünlerin işlendiği kuruluşlarda kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.