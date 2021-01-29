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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odası Başkanı Tosuner, gübre fiyatlarında önlem alınmasını istedi

İHA

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bir yıl içerisinde yüzde yüz artış gösteren gübre fiyatlarına önlem alınmasını istedi.

Ziraat Odası Başkanı Tosuner, gübre fiyatlarında önlem alınmasını istedi

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bir yıl içerisinde yüzde yüz artış gösteren gübre fiyatlarına önlem alınmasını istedi.
Bafra’da en verimli topraklarda tarım yaptıklarını söyleyen Başkan Tosuner, “Şu günlerde arpa, buğdayda, hububatta bütün ürünlerde gübre atma ve 2021 yılında yazlık sebzede ekim zamanları başlamak üzere. Ama maalesef 2020’nin birinci ayından 2020’nin on ikinci ayına kadar gübre fiyatlarında hesaplarımıza göre yüzde yüz bir artış var. Türkiye genelinde 6 tane gübre üreten fabrika var. Son yirmi beş günde dap gübresi 140 liradan 175 liraya, 28 çayır gübresi 70 liradan 100 liraya, 33 çayır gübresi 80 liradan 125 liraya, üre 120 liradan 150 liraya, 2020 gübre 110 liradan 125 liraya, 2020 süper gübre 120 liradan 135 liraya, 15’e 15 gübre 110 liradan 125 liraya çıktı. Üreticinin en fazla belini büken gübre. Biz mazot derken 2021 yılının ekim zamanları yaklaştığında bütün satış bayilerinden aldığımız bilgilere göre bu fiyatları yüzde 20, yüzde 40 artma sefasında olduklarını söyledi. Devletimizin bir an önce mevcut bu 6 çeşit gübre üreten fabrikalarla bir an önce toplantı yapıp, tarım yapan üreticilerimizin 1 yıl içinde yüzde yüz artış gösteren ve son bir ay içinde de yüzde 40 artışların sebebini bize anlatmalarını rica ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarımın ayakta kalması için bir an önce bu 6 fabrika sahipleriyle toplantı yapıp gübre artışlarını gündeme alıp fiyatlarının çiftçiye yansımasını istiyoruz. Çiftçimizin ayakta durması, tarımın da güçlü olması için bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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