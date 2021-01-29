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Başkan Demir: “Toybelen için peşinat yüzde 10, vade de 60 ay olacak” Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde son durum netleşti

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nden dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafının ödemesi gereken peşinatın yüzde 10 olduğunu, ödeme vadesinin 60 aya çıktığını ve dükkanlar teslim edilene kadar da kira ödenmeyeceğini söyledi.

Başkan Demir: “Toybelen için peşinat yüzde 10, vade de 60 ay olacak” Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde son durum netleşti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nden dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafının ödemesi gereken peşinatın yüzde 10 olduğunu, ödeme vadesinin 60 aya çıktığını ve dükkanlar teslim edilene kadar da kira ödenmeyeceğini söyledi.
Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan "Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol" kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması başlamıştı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bugün belediye başkanlığı binasındaki toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, son durum hakkında bilgiler verdi.
Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yıllardır bekleyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için TOKİ ile mutabakata vardık. Son şekil verildi. Samsun Kuzey Anadolu’nun bölge merkezi. Birçok alanda merkezi konumdayız. Yaptığımız her uygulama bölgeyi de etkiliyor. Sanayi ve kentsel dönüşüm bizim için ön planda olan projelerdi. 2 yıl dolmadan projelerin tamamını neticeyi ulaştırmayı bırakın, inşaatı bile başladı. Bir arsamız olsa, ona bir ev yapmaya niyetlensek, proje hazırlamak ve diğer prosedürler derken 1,5 senede kendi arsamızdaki inşaata başlamakta zorlanır. 2 yıl dolmadan biz inşaatı başladık. 2022 sonuna orayı bitirmeyi planlıyoruz. Gülsan Sanayi esnafını 2022 sonunda oraya taşımak istiyoruz. Gülsan’daki çalışmalar da bu yıl başlıyor. Gülsan’da kültür, cami ve botanik bahçe ile köprü ile Doğu Park'la bütünleşip 650 dönümlük bir alanı Samsun’un kalbinde ilimize kazandıracağız” dedi.

“Peşinat teklifi yüzde 10’a düştü”
Toybelen’den dükkan almak isteyen Gülsan esnafı için ödenecek peşinatın belirlediğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Bizim peşinat bedelini yüzde 10’a çektik. 100 m2 olan dükkan için de 200 m2 olan dükkan için de dükkan bedelinin yüzde 10’unu yatırılacak. Müracaat tarihinden 6 ay sonra ilave yüzde7,5, bir altı ay sonra da yüzde 7,5 ödeyecek. Yani bir senede yüzde 25 olacak. Teslim alana kadar taksit kalktı. Bunu kaldırmamızın sebebi, esnaflık yapıp kira ödeyen vatandaşın taksit ödeme zorluğu çekmemesi içindir. Teslim aldıktan sonra kalan meblağ da 60 ay vadeyle ödenecek. Toplamda 7 yıl oluyor. Bununla ilgili protokol kesinleşti. Hedefimiz oradaki esnafları dükkan sahibi yapmak. Özellikle Gülsan esnafının dükkan sahibi olmasını istiyoruz. Mülkiyetin kendine ait olması esnaflıkta güçtür. Toybelen’in ulaşımı ve mekanı da çok güzel. Proje tamamlanınca Samsun’un şehir içi pik saatlerdeki trafik sıkışıklığına da olumlu anlamda etki edecek” diye konuştu.

“Bir esnaf 34 dükkan alabilir”
Bir esnafın Toynelen’den yan yana 34 dükkan alabileceğini de dile getiren Başkan Demir, “Toybelen Küçük Sanayi Sitesi, Türkiye’nin en iyi projelendirilmiş ve en modern sanayi sitesi olacak. Böyle bir sanayi sitesine pek rastlanmaz. Dükkanların içerisine ilave masraf yapmaya gerek yok. Çatıdan önündeki kepenklerine kadar son derece modern yapılar. Şu anda sınırlama yok. Bir esnaf 234 tane talepte bulunabiliyor. Kurada önce birden fazla dükkan almak isteyenler için noter huzurunda yan yana alınması temin edilecek. 2022 yılında oraya esnafı taşımak istiyoruz. Şu anda 150’ye yakın talep vardı. 15 gün içerisinde ne kadar talep olacağı netleşecek. Birden çok dükkan isteyen esnaf sayısı oldukça çok" şeklinde konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi’nde bin 200’e yakın esnaf olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Gülsan’da bin 200 esnaf var ortalama. Aynı dükkanı bölenler olursa bu sayı artabiliyor. Oradaki tüm kayıtlı esnaf ile görüşüyoruz ve herkesin Toybelen’den dükkan talep etme hakkı var. Gülsan görüşmesi bitince taşınmak istemeyenler yerine TOKİ ile yeniden görüşüp diğer esnaflar için açacağız. Buna rağmen dükkan kalırsa diğer ilçelerdeki sanayi sitesi esnafı da Toybelen’den dükkan alabilecek.”
Toplantıya ayrıca Samsun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ve Gülsan Sanayi Sitesi esnafı da katıldı. Başkan Demir toplantı sonunda Gülsan Sanayi Sitesi esnafının sorularını yanıtladı.

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