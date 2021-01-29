Türkiye’nin ilk 'Intermodal Lojistik Merkezi' olan 680 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Samsun Lojistik Merkezi içerisine yeni Mobil Gümrük Noktası açıldı. Bu hizmet ile artık kara yolu ile ihracat yapacak tırların gümrük işlemleri yapılacak.

Lojistik faaliyetlerin daha hızlı ve yerinde yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Samsun Lojistik Merkezinde her türlü elektronik altyapı tamamlanarak Mobil Gümrük Noktasını faaliyete geçirdi. Faaliyete geçirilen Mobil Gümrük uygulaması ile Samsun Lojistik Merkezinde faaliyet yürüten lojistik firmalarının işlemleri ile özellikle Avrupa, Gürcistan, Türk Cumhuriyetleri, İran, Irak gibi ülkelere karayolu ile sevk edilecek ihracat eşyalarının bu alanda şehir trafiğini etkilemeden geniş park alanlarına sahip Lojistik Merkezinde gümrük işlemleri gerçekleştirilecek. Samsun ve çevre illerde faaliyet yürüten sanayiciler, ihracatçılar ve lojistik sektörüne büyük katkı sunacağı değerlendirilen bu merkez hizmet vermeye başladı.

Açılışı gerçekleştiren Vali Zülkif Dağlı, "Güzel bir işe imza atıyoruz. Lojistik Merkezimizde depoların tamamını dün itibari ile doldurduk. Burada 300 dönüme yakın alanımız ve yeni projelerimiz var. Samsunumuzu bir lojistik merkezi olma yolunda inşallah hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. Burada demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve kara yolunun tam ortasında çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Lojistik imkanlarını geliştirmek suretiyle daha olması gereken yere Samsunumuzu ulaştıracağız" dedi.

Mobil Gümrük Noktası hakkında bilgi veren Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Bölge Müdürü Ersin Başaran, "Samsun Gümrük Müdürlüğünde gümrük işlemleri yürütülüyordu. Buradan araçların liman sahasına gitmek yerine buradan özellikle kara yolu ile yapılacak ihracat işlemlerinin yürütmek üzere bakanlığımızın da izniyle mobil hizmet noktası kuruldu. Kara yolu ihracat yapacak tırların gümrük işlemleri yapılacak" diye konuştu.

Açılışın akabinde Vali Dağlı Mobil Gümrük Noktasını gezdi. Gümrük memurlarının çalışmalarını inceleyen Dağlı, Rusya'ya gidecek iki tırın mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Açılışa Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdürü Temel Uzlu, Samsun Organize Sanayi Merkezi Başkan Fahri Eldemir ve gümrük memurları katıldı.

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