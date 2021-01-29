Samsun'da şüpheli ölüm

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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 51 yaşındaki Hüseyin Kahraman evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Hüseyin Kahraman'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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