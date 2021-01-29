Samsun Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı

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SamsunÇarşamba Havalimanı'nda korona virüs salgınında alınan önlemlerin görüşüldüğü Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Vali Dağlı, ilk olarak toplantı öncesinde Çarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak, yolcularla sohbet etti. Akabinde ise Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı'na katılarak beraberindekilerle birlikte korona virüs salgınında alınan tedbirleri görüştü.

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