İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonunu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen Z.T.'nin İstanbul'dan Samsun'a satmak için uyuşturucu getireceğini tespit etti. Narkotik polisi Z.T.'yi takibe aldı. İstanbul dönüşü Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde araç içerisinde 366,17 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 700 TL ile birlikte yakalanan şahıs gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 1,76 gram daha bonzai ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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