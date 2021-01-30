Tuvalette baygın halde bulunan genç kız hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da evinin tuvaletinde baygın halde bulunan 23 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kısmet Elmas evinin tuvaletinde kız kardeşi tarafından baygın halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen genç kızın ani ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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