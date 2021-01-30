Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun Kavak Tepesi mevkisinde meydana geldi. Samsun´dan Tokat yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile eşi Gülbahar Çelik (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülbahar Çelik´in durumun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2021-01-30 15:06:51



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