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Bafra'da bıçakla yaralama olayının şüphelisi polise teslim oldu

İHA

Bafra'da bıçakla yaralama olayının şüphelisi polise teslim oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada kendisine silahla ateş eden şahsı bıçaklayan şüpheli, polise teslim oldu.
Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi SamsunSinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan oto servis önünde E.Ö. (20) ile E.C.(17), Ş.S ve E.U. arasında yaşanan tartışmada E.Ö. tartıştığı kişilere silahla ateş etti. Yaşanan arbedede E.Ö. vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. E.Ö. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 3 adet boş kovan ve 2 adet patlamamış mermi ele geçirdi. Olayın şüphelisi E.C. bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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