Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 ölü (2)

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ANNE BABA VE ÇOCUKLARI KURTARILAMADI

Samsun´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan, Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailenin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2021-01-30 15:49:00



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