Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş

DHA

Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş


Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kayıp arzu Aygün'ü (36) 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun´un (38), cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.´ye (16), `Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var´ şeklinde mesaj atıp 500 Euro para istediği ortaya çıktı. N.S.'nin ise `Anmen için para istediğine inanmıyorum´ şeklinde karşılık verip, polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.
Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün´ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.
İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU
Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Coşkun´un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada, ön otopsisi yapılan Arzu Aygün'ün ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tanınmaz hale gelen Aygün'ün cansız bedeni, detaylı otopsi için Trabzon Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Aygün'ün ailesinden de DNA örnekleri alındı.
Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.
ARZU AYGÜN´ÜN KIZINA IBAN NUMARASI ATTI
Gizlilik kararı alınan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Muharrem Coşkun´un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül´ün kızı N. S.´ye de cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı. Muharrem Coşkun'un mesajında, `Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 Euro gönder, ben de annene göndereyim´ yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi. Şüphelenen Aygün´ün kızı N.S.'nin ise `Anmen için para istediğine inanmıyorum´ şeklinde mesaja karşılık verdiği belirlendi. Mesajdan sonra karakola giden N.S´nin, Çocuk Şube Müdürlüğü´ne şikayette bulunup, Avusturya'ya gittiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2021-01-30 16:08:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 ölü (2)
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole ...
Bafra'da bıçakla yaralama olayının şüphelisi polise teslim oldu
YEREL HABERLER Bafra'da bıçakla yaralama olayının şüphelisi polise ...
Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
YEREL HABERLER Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole ...
Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ...
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin ...
Hasadı yapılmış yasal ekim alanında 475 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Hasadı yapılmış yasal ekim alanında 475 bin kök ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü duvara çarptı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ...
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına ...
Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü
YEREL HABERLER Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ...
Karadeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Karadeniz için fırtına uyarısı
Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü Samsun’da raylarda baygın yatan vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu Tramvay sürücüsünün dikkati raylarda baygın yatan vatandaşın hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü Samsun’da ...
Tuvalette baygın halde bulunan genç kız hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tuvalette baygın halde bulunan genç kız hastanede ...
"Bana Türkünü Söyle"de final heyecanı SBB TV'nin özel gecesi
YEREL HABERLER "Bana Türkünü Söyle"de final heyecanı SBB TV'nin özel ...
Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, ...
Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor Hayalini kurup yaptığı kaleye 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı
YEREL HABERLER Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan ...
Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi hayatını ...
Asırlık nineye korona aşısı 108 yaşındaki asırlık çınar korona aşısı oldu
YEREL HABERLER Asırlık nineye korona aşısı 108 yaşındaki asırlık ...
Bafra'da silahlı-bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da silahlı-bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından ...
Telefon hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Telefon hırsızlığına gözaltı
Samsun'da Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Samsun'da Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber ...
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı