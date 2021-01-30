Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman konuştu: "Bizde dikkat altın kuraldır" Hem hemcinsi hem de adaşı olan kadının hayatını kurtardı

Samsun’da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki Vatman Merve Yıldız Öker, "Ben ve arkadaşlarım dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz. Bu olay da dikkat gerektiren bir durumdu. Gördüğüm andaki amacım hemen koşarak yardım etmekti ve öyle yaptım" dedi.

Atakum ilçesinde bulunan Türkiş İstasyonu’nda meydana gelen olayda, bir yolcu tramvay beklerken fenalaşarak rayların üzerine düştü. O sırada, seferini tamamlayarak tramvayı depoya götüren Vatman Merve Yıldız Öker, raylarda bir şey olduğunu fark etti. İstasyona yaklaştığında raylarda yatanın bir kadın olduğunu gören Öker, hemen tramvayı durdurarak kadının yardımına koştu. Vatman, kadının yanına giderek 112'ye haber verdi. Akabinde bayılan kişiyi bir yayanın yardımıyla raylardan taşıyarak güvenli bir yere götüren kadın vatman, hem hemcinsi hem de adaşı olan kadının hayatını kurtardı. Ambulans gelene kadar bayılan kişinin yanında bekleyen vatman, dikkatiyle takdir topladı. Bu anlar ise raylı sistemin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



"Dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz"

Olay anını anlatan Merve Yıldız Öker, "21.30 sıralarında seferini tamamladığım 5512 numaralı trenle depoya doğru harekete geçtim. Türkiş İstasyonu'na yaklaştığımda raylar üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Kontrollü olarak yavaşlayarak ilerledim. Yaklaştığımda bir bayanın raylar üzerinde bayılmış olarak yattığını gördüm. Kabinde bulunan telsizle kontrol merkezine bekleme yaptığımın bilgisini verdim. Sonrasında telefonla kontrol merkezine ulaştım. Kamera ile istasyonu görüntülemelerini, bayılan bir vatandaş olduğunu, müdahale için yanına gideceğini bildirdim. Yanına geldiğimde bilinci çok yerinde değildi. Kriz geçiyor gibiydi. Öncelikle 112'yi aradım ve ambulans talep ettim. Platforma kaldırmaya çalıştım ve tek başıma yapmadım. Yaya geçinden geçen bir vatandaştan yardım istedim ve birlikte platforma yatırdık. Platforma aldığımızda rahat nefes almaya başladı ve kendine geldi. Makinistlik görevinde bizim için en önemli şey 'dikkat'tir. Ben ve arkadaşlarımla beraber dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz. Bu olay da dikkat gerektiren bir durumdu. Dikkat bizim için altın kural değerindedir. Dikkatsiz olunması durumda daha kötü sonuçlarla sonlanabilirdi. Gördüğüm andaki amacım hemen koşarak yardım etmekti ve öyle yaptım. Sağlık ekipleri gelene kadar bayanın yanında kaldım" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan Merve Huntürk'ün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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