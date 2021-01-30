Patlayıp ateş saçan elektrik kabloları mahalle sakinlerini korkuttu

Samsun'da yaşanan arızadan dolayı art arda patlayıp kıvılcımlar saçan elektrik kabloları geceyi aydınlattı, mahalle sakinleri de korku dolu anlar yaşadı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Favziçakmak Mahallesi Altınyunus Sokak'da bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasından geçen elektrik kablolarında art arda patlamalar meydana geldi. Yere düşen kablolardan çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlattı. Patlama seslerini duyan mahalle sakinleri korku ve panik yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerinde yangın çıkacak diye kendilerini sokağa atarken bazıları da park halindeki araçlarını uzaklaştırdı. Patlamaların ardından sokağın elektriği kesildi.



Kabloların patlaması üzerine büyük korku ve panik yaşadıklarını söyleyen Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Çağlar Işık, "Öncelikle çok korktuk, çok panik yaşadık. Patlamalar oldu. Kablolar parçalanmış ve yanmış şekilde etrafa savruldu. Böyle birkaç sokağımız var. Facia yaşanmadan bu kablolar yer altına alınmalı" dedi.



Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle evlerinde yangın çıkacak diye çok korktuklarını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine YEDAŞ ekipleri geldi. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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