Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”

Canik Belediyesi ilçe halkına daha verimli ve hızlı bir şekilde hizmet vermek için araç filosuna yenilerini ekledi.

Belediye mevcut araç filosuna 2 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp dorsesi, 1 adet çöp taksi, 1 adet süpürge aracı, 1 adet Zabıta aracı ve 1 adet su tankeri olmak üzere toplam 7 araç ilave ederek araç filosunu genişletti.



“Doğru rota, planlı ekonomi, sağlam strateji”

Canik halkına daha iyi hizmet sunabilmek adına, daha temiz ve daha güzel bir Canik için araç filolarına yenilerini ekleyerek araç filolarını daha da güçlendirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, araç tanıtıp toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, “İlçemizin güzel insanlarına daha kaliteli, daha hızlı hizmet verebilmek için, Canik ilçemizi daha temiz, daha da güzelleştirmek için araç filomuzu yenileyerek güçlü hale getirdik. Yaklaşık 2 yıla yakın bir zamandır Canik ilçemize hizmet etmek için görevdeyiz. Görevi devraldığımız ilk günden bugüne borç edebiyatı yapmadan hizmet üretme yarışına girdik. İlk günlerde bizlere yol haritası olacak çok önemli bir söz söylemiştim. Bundan sonra rotamız rantiyeye doğru değil şantiyeye doğru olacaktır demiştim. İşte bu gördüğünüz araçları doğru rota, planlı ekonomi yönetimi ve sağlam bir strateji neticesinde vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olduk” dedi.



“Artık yürüyerek değil koşarak hizmet”

Bundan sonra koşarak hizmet yapacaklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Daha öncede söyledim yine söyleyeceğim. İlk işimiz raydan çıkmış olan trenin vagonlarını tekrar raya sokmak, tamirini onarımını gerçekleştirmek ve doğru bir planlama ile tekrar yola çıkarmak olacak demiştim. Elhamdülillah 2019 yılının sonuna doğru bunu başardık. Artık rotası belli olan, ne yapması gerektiğini bilen bir belediye haline geldik. 2020 yılında tüm olumsuzluklara ve pandemiye rağmen ayağa kalkmayı başardık ve şimdi 2021 yılı Canik ilçemiz için şahlanış yılı olacak inşallah. Ayağımızdaki prangalardan kurtulup yürümeye başlamıştık, artık adımlarımızı hızlandıracak ve koşmaya başlayacağız. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz. Çünkü Canik bunu hak ediyor. Canik’imizin güzel insanları hizmetin en iyisine layık. Bu anlayışla hem sosyal belediyecilik anlamında, hem kültürel belediyecilikte, hem de yatırım belediyeciliğinde kısa zamanda çok büyük işler başardık. Üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizdeki her sorunla, her taleple belediyemizin sorumluluğunda olup olmadığına bakmaksızın tek tek özel olarak ilgilendik. Merkezi Hükümet yatırımlarını ilçemize kazandırma noktasında azami çaba sarf ettik. Makam koltuğunda değil sahada işimizin başında olduk. İşimiz gücümüz Canik dedik ve gecemizi gündüzümüze katarak Canik’imize ne kazandırabiliriz sorusuna cevap aradık” diye konuştu.



“Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun”

Yeni araçların ilçeye katacakları hakkında da bilgi veren Sandıkçı, şunları söyledi:

“Şunu yaşayarak gördüm ki, aşkla, samimiyetle, ihlasla çalıştığınızda Allah size yardım ediyor, yollarınızı açıyor. Canik ilçemizi bu manada çok güzel bir gelecek bekliyor. Bunu hep birlikte görüp yaşayacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle yeni araç filomuzun belediyemize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”

Başkan Sandıkçı, açılış konuşmasının ardından Adnan Menderes Demokrasi meydanında hilal şeklinde dizilen araçlar hakkında tek tek katılımcılara bilgiler verdi. Ardından belediye araç filosuna yeni eklenen araçlar ilçe genelinde tanıtım turu attı.

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